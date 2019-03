von Gernot Suttheimer

Das Akkordeonorchester Blumberg erfreut seine Zuhörer beim Konzert am morgigen Samstag um 20 Uhr in der Stadthalle erneut mit einer Uraufführung. Sie stammt aus der Feder des Musikpädagogen und freischaffenden Komponisten Kai Armbruser, der das Orchester seit 1997 leitet.

Er gab der Suite in fünf Sätzen den Titel "Sightseeing". Er beschreibt darin eine imaginäre Stadt, wie es sie überall auf der Welt gibt. Die Sätze heißen Stadtrundfahrt, Kathedrale, Caféhaus, Aussichtspunkt und Markplatz. Komponiert hat der 44-jährige Leiter des Fachbereichs Elementare Musikpädagogig an der Musikschule Donaueschingen das Werk für das World-Music-Festival am 30. und 31. Mai in Innsbruck. "Dort ist das Akkordeonorchester Blumberg bereits wiederholt erfolgreich aufgetreten", berichtet er.

Erstes Stück mit fünf Sätzen

Der Harmonikaverband hat "Sightseeing" für die zweithöchste Schwierigkeitsstufe in der Oberstufe akzeptiert. Für ihn ist das Komponieren eine Herausforderung an die Musik. "Wir werden in Innsbruck unser Bestes geben", versichert Kai Armbruster. Er schrieb bereits eine ganze Reihe von Musikstücken für das Akkordeon, aber noch nie eines mit fünf Sätzen.

"In meine tonale Musik sind unterschiedliche Einflüsse zu erkennen", sagt Armbruster. Solistisch wirkt ein Ensemble mit Michael Vonnier, Luisa Rist, Martina Back und Alexander Gut mit. "Die 28 Orchestermitglieder stehen sehr positiv zu meinem neuen Werk", freut sich der Komponist. Auf der Internetseite der Musikhochschule sagt der Musiker, es bereite ihm Freude, den musikalischen Funken zu entzünden. Mit seinem Balg atmet das Akkordeon förmlich und es lassen sich Töne und Klänge formen wie mit kaum einem anderen Instrument.

Jugendensemble bei Konzert dabei

Kai Armbruster studierte bei dem bekannten Musiker Brent McCall. Er unterrichtet Akkordeon auch im Musikgarten und in der musikalischen Früherziehung der Musikschule Donaueschingen. Neben dem Akkordeonorchester Blumberg leitet er auch das Jugendensemble. Die Arbeit mit den Musikerinnen und Musikern mache ihm nach über 20 Jahren trotz Tiefen und Höhen immer noch Freude, erklärt er. Auf dem Programm des Frühjahrskonzertes stehen auch Werke von Astor Piazolla mit Michael Vonnier als Solisten und Robbie Williams. Das Jugendensemble trägt "Postcards" vor.