Blumberg – Das Wutachwehr zwischen Achdorf und Aselfingen steht wieder im Blickpunkt. Auf der Bürgerversammlung Anfang Januar hatte Ortsvorsteher Hans Peter Mess mitgeteilt, dass die zuletzt vorgesehene billigste Lösung mit der Rauen Rampe so nicht zu verwirklichen sei. Grund sei eine Kostenexplosion von ursprünglich 600 000 Euro auf nun eine Million. Und damit seien auch die Zuschüsse im Rahmen der EU-Förderung in Frage gestellt. Hintergrund für die Aktion am Achdorfer Wehr ist eine EU-Richtlinie, wonach die Flüsse für alle Lebensarten im jeweiligen Abschnitt in beiden Richtungen durchgängig gemacht werden müssen.

Was ist der Grund für die Kostenexplosion? Der SÜDKURIER hakte bei Stadtbaumeister Uwe Veit nach. Veit schilderte die Entwicklung. Nach dem Beschluss, das circa drei Meter hohe Achdorfer Wehr mit einer Rauen Rampe aufzufüllen, sprich mit Steinen, hätten sie das Ganze intensiver untersucht und eine Konzept-Studie erstellen lassen. Ursprünglich seien sie davon ausgegangen, dass es sich in diesem Abschnitt der Wutach um eine Forellenregion handle. In der Zwischenzeit habe sich die Fischereiaufsicht eingeschaltet und es habe sich herausgestellt, dass dort neben Forellen auch Äschen vorkommen. „Das war so nicht abzusehen“, erklärte Veit.

Für die Raue Rampe, eine Aufschüttung des bisherigen Wehrs mit Steinen, würde dies bedeuten, dass die Abstände zwischen den Steinen kleiner sein müssten. „Dadurch verlängert sich die Rampe, und es wird mehr Material genötigt“, erläuterte der Stadtbaumeister. Jetzt würden sie prüfen, ob sie die Raue Rampe im Hauptschluss, sprich wie bisher im Wasser erstellen könnten oder im sogenannten Nebenschluss, sprich als Umgehungsgerinne. Im zweiten Fall müsste die Stadt auch noch das marode Wehr sanieren, ein weiterer Kostenfaktor.

Bild: Reiner Balltzer

Gerhard Bartel von der Fischereiaufsicht beim Regierungspräsidium Freiburg widerspricht der Aussage des Stadtbaumeisters: Dass die Äsche im dortigen Abschnitt der Wutach vorkomme, sei schon lange bekannt. „Es war von Anfang an klar, dass die Äsche dort vorkommt“, so Bartel, und er fügt hinzu: „Die Äsche ist sogar eine der Leitarten.“

Die Äsche ist eine der Leitarten

Eine maßgebliche Rolle bei dem Vorhaben hat das Amt für Wasser- und Bodenschutz im Landratsamt Schwarzwald Baar Kreis. Beim Landratsamt hieß es auf Anfrage, einen ersten Entwurf für den Umbau des Achdorfer Wehrs habe das Ingenieurbüro Breinlinger den Gremien der Stadt Blumberg bereits im Herbst vorgestellt. In Abstimmung mit der staatlichen Fischerei bestehe aber ein Umplanungsbedarf hinsichtlich der Fischdurchwanderbarkeit.

Diese Umplanung laufe aktuell in Abstimmung mit dem Amt für Umwelt, Wasser- und Bodenschutz , wobei auch weitere bauliche Alternativen geprüft würden. Hier gebe es aus Sicht des Amtes noch einige Stellschrauben, um das für die Gewässerökologie der Wutach wichtige Vorhaben zum Herstellen der Durchgängigkeit für Fische und Kleinlebewesen fachlich gut und mit verträglichen Kosten umsetzen zu können.

