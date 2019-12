enn bislang in Blumberg Pfeile durch die Luft geflogen sind, dann hatten diese Mitglieder des örtlichen Bogensportclubs auf die Reise in Richtung Zielscheibe geschickt. Und zwar durchaus erfolgreich. Der kleine Verein feiert regelmäßig große Erfolge, stellt immer wieder Deutsche Meister, Landesmeister und Bezirksmeister. Außerdem hat er sich als Ausrichter des Schinken-Cups einen Namen gemacht. Doch das Pfeile-Monopol in Blumberg wackelt. Denn die Kicker des Sportverein Fützen setzen seit einem Jahr ebenfalls auf einen Pfeilsport, nur ohne Bogen, Sehne und mit wesentlich kürzeren Pfeilen. Die Rede ist von Darts.

Markus Röthenbacher, Vize-Vorsitzender SV Fützen: „Ab dem Viertelfinale hat man richtig gute Spiele gesehen und das Finale war äußerst spannend.“ | Bild: Roger Müller

„Wir haben hin und wieder bei einem Vereinsmitglied im Keller Darts gespielt“, erzählt Markus Röthenbacher, der stellvertretende Vorsitzende des SV Fützen. Dabei sei dann die Idee geboren worden, dem Vereinsleben neue Impulse zu geben und ein öffentliches Dartsturnier zu veranstalten. Gesagt, getan. Anfang dieses Jahres feierte der Trendsport seine Premiere im Vereinsheim der Kicker. 32 Teilnehmer gingen an den Start, nachts um drei Uhr stand der Sieger fest. „Ab dem Viertelfinale hat man richtig gute Spiele gesehen und das Finale war äußerst spannend“, erinnert sich Röthenbacher. Die Stimmung im Vereinsheim sei super gewesen. „Wir waren voll zufrieden.“

Michael van Gerwen ist Titelverteidiger der derzeit laufenden Darts-WM. | Bild: dpa

Für ihr zweites Turnier ziehen die SV-Kicker ins Bürgerhaus Epfenhofen um, weil dort einfach mehr Platz ist. Wer versucht, seinen Pfeil in die Triple 20 (siehe Foto) zu werfen, muss mindestens 16 Jahre alt sein. Apropos Triple 20: Entgegen vielen Anfängermeinungen bringt nicht das Double-Bull, also die Scheibenmitte die meisten Punkte, sondern die Triple 20. Da der Wert der 20 verdreifacht wird, sind beim Treffen der Triple 20 insgesamt 60 Punkte erreicht. In der Szene wird auch nicht von einer Scheibe gesprochen, sondern vom Board.

Von den Teilnehmern wird eine Startgebühr von 10 Euro verlangt, die für die ersten drei Plätze wieder ausgeschüttet werden. Anmeldungen nimmt Markus Röthenbacher bis zum 3. Januar unter der E-Mail-Adresse markus.roethenbacher@gmx.de entgegen. Wie bei der WM kann eine Paarung nur durch ein „Double Out“ (Doppel-Aus) beendet werden. Das bedeutet, der letzte Dart, das Finish, muss zwingend ein Treffer auf ein Doppelfeld sein. Die meisten Anfänger verzweifeln an dieser Regel.

Die beim ersten Turnier gemachten Erfahrungen fließen in die zweite Ausgabe ein. So startet das Turnier um 17 und nicht wie bei der Premiere erst um 20 Uhr – damit der Sieger, seine Mitbewerber und das Organisationsteam nicht erst am frühen Morgen des Folgetags erschöpft aber glücklich ins Bett fallen, um dann von einem 180er zu träumen, also mit drei Darts, drei Mal die dreifach 20 zu treffen.

Das Dartsturnier des SV Fützen findet am Sonntag, 5. Januar, ab 17 Uhr im Bürgerhaus Epfenhofen statt.