von Reiner Baltzer

Für Feuerwehren ist es extrem wichtig, die Unternehmen vor Ort zu kennen. Aus diesem Grund probten die Abteilungen Blumberg-Stadt, Riedböhringen, Hüfingen, Behla, Fürstenberg und Sumpfohren gemeinsam bei Holzbau Fluck im Riedböhringer Gewerbegebiet. Die Anforderungen waren sehr komplex: Es galt, ein Feuer zu bekämpfen und Menschenleben zu retten. Dabei entwickelte sich hochexplosiver Rauch, so das angenommene Szenario.

Atemschutzträger auf den Weg in die verqualmte Werkhalle. Dort suchten sie nach Vermissten, die letztlich auch geborgen werden konnten. | Bild: Reiner Baltzer

Die Herbstprobe, vorbereitet vom stellvertretenden Abteilungskommandanten der Blumberger Stadtwehr, Michael Vetter, beinhaltete eine Staubexplosion innerhalb der Absauganlage einer Holzbearbeitungsmaschine. In der Folge entwickelte sich starker Rauch, der sich in der Werkhalle sehr schnell ausbreitete. Ein Feuer war zunächst nicht sichtbar. Da sich zum Zeitpunkt der Explosion zehn Personen in der Halle aufhielten und noch nicht ins Freie gelangt waren, begann eine intensive Suche nach diesen durch zahlreiche Atemschutzträger der Feuerwehrabteilungen Blumberg Stadt, Riedböhringen sowie Hüfingen mit Stadtteilwehren.

Atemschutzträger in der verqualmten Werkhalle. | Bild: Reiner Baltzer

Schon während der Fahrt zum Einsatzort entschied Einsatzleiter Michael Vetter, die Hüfinger zu alarmieren, damit die Kollegen die Wasserversorgung bei dem Einsatz gewährleisten. Die ersten Einsatzkräfte waren innerhalb von acht Minuten vor Ort und mussten neben der Suche nach vermissten Personen auch das inzwischen ausgebrochene Feuer bekämpfen und die Werkhalle entlüften. Die beiden Einsatzleiter, Michael Vetter und Adalbert Fricker, Kommandant der Riedböhringer Abteilung, mussten nach einiger Zeit Einsatzkräfte umdirigieren, da sich auf dem Werksgelände ein Unfall ereignet hat. Ein Feuerwehrkamerad war während des Einsatzes von einem Fahrzeug angefahren und eingeklemmt worden und musste aus seiner misslichen Lage mit technischen Geräten befreit werden.

Gesamtkommandant Stefan Band (r.) und Kollegen der benachbarten Abteilungswehren. | Bild: Reiner Baltzer

Inzwischen hatten die Suchtrupps die unter Rauchvergiftungen leidenden gesuchten Personen, gespielt von den Jungs und Mädchen der Jugendabteilungen, gefunden und zu der inzwischen eingerichteten Sanitätsstelle gebracht. Das Dach der Werkhalle musste durch die Kameraden der Blumberger und Hüfinger Abteilungswehren mit Wasser gekühlt werden. Fast sämtliche Atemschutzträger der Wehren waren im Einsatz. Insgesamt 78 Feuerwehrmänner und elf Jugendliche haben an dieser Großübung mit elf Fahrzeugen ihren Beitrag geleistet. Sehr zur Freude von Kommandant Stefan Band und Jugendleiter Hartmut Pfalzgraf, die die Szene aufmerksam beobachteten.

Kräfte der Jugendfeuerwehren Blumberg-Stadt und Rieböhringen wurden bei der Großübung als fiktive Opfer eingesetzt. | Bild: Reiner Baltzer

Nicht nur Michael Vetter fand anerkennende Worte für seine Kameraden, auch Stefan Band sprach von einer guten Leistung. Bei der Abschlussbesprechung auf dem Werksgelände konnten sich auch einige Zuschauer der Übung davon überzeugen: Auf die Feuerwehren ist Verlass. Ein geselliges Beisammensein erfolgte dann im Feuerwehrgerätehaus in Blumberg.