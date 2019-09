Die Blumberger Moped- und Technikwelt in den Räumen der ehemaligen Zollhauser Posthalterei hat einen Kolbenklemmer: In diesem Jahr wird es nichts mehr mit der Eröffnung von Herbert Rieggers Museum. Einen Teil des alten Gebäudes hat er schon auf Vordermann gebracht, ein Ausstellungsraum ist eingerichtet – doch es bleibt noch sehr viel zu tun, ehe er die ersten zahlenden Gäste in dem von der Stadt Blumberg abgekauften Gebäudekomplex begrüßen kann. Doch der Museumsmacher ist optimistisch, sein Museums-Baby zum Laufen zu bringen. Es dauert halt nur etwas länger, als zunächst geplant war.

Mopedmotoren ohne Ende: Wenn Herbert Riegger die Möglichkeit hat, an ein 50-Kubikzentimeter-Triebwerk zu kommen, dann greift er zu. | Bild: Niederberger, Holger

Weshalb? Weil die Sponsorensuche was Sachspenden anbelangt zwar durchaus erfolgreich war, diese aber viel Zeit in Anspruch genommen habe, sagt Riegger. Gleichzeitig meistert er die meisten handwerklichen Arbeiten im Haus im Alleingang. Er bekommt zwar immer wieder Unterstützung durch Mitglieder des Vereins zur Erhaltung alter Gebrauchsgüter, doch die Hauptlast trägt er selbst. Und dann macht Riegger auch keinen Hehl daraus, einen finanziellen Engpass zu haben. Ohne Geld aus einem Existenzgründerprogramm wäre sein Museumstraum wohl schon geplatzt.

Eine Duo 41 aus der DDR. Dabei handelt es sich um ein Krankenfahrzeug mit 49,6-cm³-Einzylinder-Zweitaktmotor mit handgeschaltetem Dreigang-Klauengetriebe. | Bild: Niederberger, Holger

Eine inoffizielle Eröffnung der Moped- und Technikwelt fand bereits statt, allerdings mit eher bescheidener Besucher-Resonanz. Riegger erzählt, alle Gemeinderäte und die Stadtverwaltung Anfang August in sein Museum eingeladen zu haben. Mit Werner Waimer habe aber nur ein Stadtrat vorbei geschaut und vom Rathaus habe sich niemand blicken lassen. Bürgermeister Markus Keller befand sich an dem Termin im Urlaub. Riegger weiß um das problematische Datum zu Beginn der Sommerferien, doch er habe sich halt auch danach richten müssen, wann seine Freunde vom Verein Zeit hatten, ihm unter die Arme zu greifen. Der Verein ist übrigens seit Januar dieses Jahres als gemeinnützig anerkannt, sodass Riegger Spendenbescheinigungen ausstellen kann. Neue Mitglieder täten dem Verein sehr gut, bislang verteilt sich die Unterstützung von Herbert Riegger auf wenige Schultern.

Herbert Riegger zeigt den EMW-Motor eines DDR-Traktors Marke Eigenbau. Die Marke EMW hat enge Verbindung zu BMW, wie schon der Name verrät. | Bild: Niederberger, Holger

Was den Museumsmacher besonders freut: Einige Blumberger haben ihm Ausstellungsstücke überlassen, andere bekundeten mit einem Besuch auf der Baustelle ihr Interesse an dem Projekt. Und ein Einwohner übergab ihm eine größere Geldspende. Der Mäzen will unbekannt bleiben, Riegger bedankte sich bei der inoffiziellen Eröffnung bei ihm und den anderen Sponsoren. Gleichzeitig versprach er dem Gönner, ihn nicht zu enttäuschen.

So etwas gibt es heute auch noch, nur viel moderner und weniger ansehnlich: ein Toilettenstuhl für Gehbehinderte. | Bild: Niederberger, Holger

Nachdem der erste Bauabschnitt geschafft ist, macht sich Riegger jetzt an den zweiten. Zunächst wird er sich um die Toilettenanlage des Museums kümmern und dann einen zweiten Ausstellungsraum herrichten und eröffnen. Später werden dann die Toiletten für die Gewölbekeller fertiggestellt. In die sollen sich Privatpersonen, Firmen oder sonstige Gruppen einmal einmieten können.

Öffentlichkeitstag Am Samstag, 19. Oktober, plant Herbert Riegger einen Öffentlichkeitstag mit Floh- und Trödelmarkt. An diesem Tag will er den Blumbergern die Möglichkeit geben, die Museumsräume unter die Lupe nehmen zu können. Der Flohmarkt ist mit – ganz klar – alten Gebrauchsgütern bestückt. Wer sich daran beteiligen mag, kann sich mit Herbert Riegger unter Telefon 0162/7 75 35 05 oder per E-Mail moped.spezi@web.de kurzschließen. Eine Museums-Homepage gibt es mittlerweile auch: www.moped-technikwelt-blumberg.de (hon)