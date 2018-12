von Simon Bäurer

Achdorf – Die Jugendlichen des JugendrotkreuzAchdorf erlebten zum Jahresabschluss etwas Besonderes. Mit Fackeln starteten die elf Jungen und Mädchen mit ihren Gruppenleitern eine kleine Nachtwanderung von Aselfingen über den Rundweg nach Achdorf. Etwa auf halber Strecke galt es plötzlich eine „vermisste Person“ zu suchen. Diese wurde in Form einer Schatzkiste von dem Rettungsnachwuchs schnell gefunden. Mit einem kleinen Erste-Hilfe-Rätsel konnte das Zahlenschloss geöffnet werden und eine kleine Stärkung mit Kinderpunsch war in der Kiste zu finden.

Ziel der Fackelwanderung war schließlich das Gasthaus „Scheffellinde“ in Achdorf. Bei leckerem Essen und Getränken ließen es sich die JRK-Mitglieder gut gehen. Am Ende dieser Weihnachtsfeier wurden die drei besten Gruppenstundenbesucher mit einem kleinen Geschenk ausgezeichnet. So endete ein schöner, gemeinschaftlicher Jahresabschluss im Advent.

Neumitglieder sind willkommen

Das JugendrotkreuzAchdorf besteht derzeit aus elf Mitgliedern. Diese werden von ihren Gruppenleitern Simon Bäurer, Jens Mahler und Nadine Riva betreut. Die Gruppenstunden finden immer 14-tätig donnerstags von 17.45 Uhr bis 18.45 Uhr in der Schule in Aselfingen statt. Neumitglieder sind jederzeit willkommen. Interessierte können sich bei einem der Gruppenleiter melden.