von Reiner Baltzer

Blumberg (bal) Prüfungen für die Rettungsschwimmerabzeichen sind im Panoramabad immer ein Ereignis für die DLRG-Ortsgruppe Blumberg. Am Mittwochabend schickte Ausbilder Martin Fluck die Aktiven der Gruppe vor den Prüfungsauschuss um die Prüfer Stefan Wiesbaum und Georg Mayer. Nach der theoretischen Prüfung mussten die Schwimmer ihre Fähigkeiten im Wasser unter Beweis stellen. Am Ende hatten alle Prüflinge ihre Aufgaben gemeistert. So erhielten Sven Burkhard, Nicole Burkhard, Alisa Schmid, Felix Meß, Jannis Prager und Judith Klein aus der Hand ihres Ausbilders und stellvertretenden Vorsitzenden der Blumberger DLRG-Ortsgruppe, Martin Fluck, das Deutsche Rettungsschwimmabzeichen in Bronze und die Schwimmerin Miriam Gehringer das Abzeichen in Silber. Das bronzene Abzeichen dürfen Rettungsschwimmer ab dem zwölften Lebensjahr machen, das silberne bedarf eines Mindestalters von 15 Jahren. Von den Prüflingen wurde vor allem in der praktischen Prüfung einiges an Kondition abverlangt. "Deshalb haben wir mit dem Training bereits an Pfingsten angefangen", machte Martin Fluck deutlich.

