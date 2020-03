Der Blumberger Ostermarkt ist abgesagt. „Aufgrund der aktuellen Entwicklung haben wir uns heute morgen entschlossen, die Veranstaltung abzusagen“, sagte Hauptamtsleiterin Nicole Schautzgy auf Anfrage.

Schon am Dienstag hatte die Stadt eine Handlungsempfehlung für Vereine und Veranstaltung herausgegeben. Sie basierte auf einer Empfehlung des Gesundheitsamt, alle Veranstaltungen bis zum 20. April abzusagen. Das Gesundheitsamt hatte dies in einem Schreiben an alle Bürgermeister im Schwarzwald-Baar-Kreis kund getan. Darauf hatten die Stadt und der Schwarzwald-Baar-Kreis das für Freitag, 13. März, in Blumberg geplante kostenlose Frühstück für pflegende Angehörige abgesagt und auf Ende Juni verschoben. „Wir können nicht eine Veranstaltung absagen und andere nicht“, begründete Hauptamtsleiterin Schautzgy die Absage für den Ostermarkt.

Handlungsempfehlung der Stadt zeigt Wirkung

Und die Handlungsempfehlung, die auch an alle Ortsvorsteher ging, zeigt bereits erste Wirkung: Abgesagt wurde zum Beispiel neben dem Tag für pflegende Angehörige auch bei der Feuerwehr die Hauptversammlung Abteilung Stadt und der Abteilung Fützen, die beide am Samstag, 14. März, geplant waren. Ebenso abgesagt wurde die Generalversammlungen der DLRG-Ortsgruppe Blumberg am 14. März und die des VdK Blumberg am 15. März. In Hondingen sagte Peter Gilly aufgrund der Empfehlung der Stadt den für 19. März geplanten Seniorennachmittag ab. Und die Landfrauen Kommingen verschieben die für 20. März geplante Komminger Kult-Tour mit Martin Wrangler auf Freitag, 9. Oktober.

Veranstaltungen in der Stadthalle und der Eichbergsporthalle ungewiss

Diskutiert wird laut Hauptamtsleiterin Nicole Schautzgy auch, ob Veranstaltungen in der Stadthalle und in der Eichbergsporthalle stattfinden oder abgesagt werden. In der Stadthalle stehen am 27. März das Frühjahrskonzert des Akkordeonorchesters Blumberg und am 4. April das Frühjahrskonzert der Stadtkapelle Blumberg an. Bei der Stadtkapelle ist es das erste Konzert unter dem neuen Dirigenten Andreas Hirt.

In der Eichbergsporthalle sind unter anderem am 14. und 28. März Heimspielwochenenden der Handballer des TSC Blumberg und am 21. März und 4. April Verbandsspiele des TTC Blumberg. Denkbar wäre nach Aussage von Hauptamtsleiterin Schautzgy auch, Turniere ohne Zuschauer auszuspielen.

Versammlung des Tennisclubs findet statt

Stattfinden wird am Donnerstag, 12. März, auf jeden Fall die Hauptversammlung des Blumberger Tennisclubs Rot Weiß Blumberg. Es sei nur ein kleiner, überschaubarer Rahmen, im Schnitt 15 bis 20 Anwesende, das sei so, wie man man in eine Gaststätte gehe, erklärte Vorstandsmitglied Hannes Jettkandt auf Anfrage. Hauptamtsleiterin Schautzgy sieht das genau so: Das sei ein kleiner Personenkreis in einem abgegrenzten Gebäude.