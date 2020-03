Das für Freitag, 13. März, geplante kostenlose Frühstück in der Blumberger Stadthalle zur Anerkennung der helfenden Angehörige in der Pflege wird auf 26. Juni verschoben. Der Pflegestützpunkt hat bis zuletzt gehofft, die Veranstaltung durchführen zu können. Wegen des fortschreitenden Corona-Risikos wird die Veranstaltung in Absprache mit Bürgermeister Markus Keller und dem Gesundheitsamt aus Sicherheitsgründen auf Freitag, 26. Juni, verschoben, teilt das Landratsamt Schwarzwald Baar Kreis mit.

Die Behörde bittet die bereits angemeldeten Teilnehmer um Verständnis und hofft, auch beim neuen Termin auf viele Anmeldungen bis Montag, 15. Juni, unter: Telefon 07721/9135456 oder pflegestuetzpunkt@Lrasbk.de. Für Fragen zur Veranstaltung oder zur Pflege und Versorgung stehen die Pflegestützpunkte gerne kostenlos zur Verfügung. Kontakt: Pflegestützpunkt Süd in Donaueschingen, Telefon: 07721/913-5456; Pflegestützpunkt Nord in Villingen, Telefon: 07721/913-7456.