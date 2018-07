Der bekannte Grünen-Politiker Cem Özdemir fuhr am Donnerstag mit der Blumberger Sauschwänzlebahn. Özdemir liebt die Eisenbahnen und schwärmte er von der Bilderbuchlandschaft zwischen Blumberg und Weizen. "Das ist spannend, das ist ein Stück Bahngeschichte". Die Stecke habe einen eigenen Puls, einen Puls zum Entschleunigen machte er deutlich, darauf verweise schon der Name Sauschwänzlebahn. Angesichts immer mehr Staus auf den Straßen sieht Özdemir in der Eisenbahn Zukunft. Er habe sich auch einmal für den Erhalt der Bahnstrecke, von seinem Geburtsort Bad Urach nach Metzingen engagiert. die Bahn fahre wieder und soll elektrifiziert werden. Unser Bild zeigt Özdemir auf der Dampflokomotive mit Lokführer Juir Hucklenbroich. Bild: Bernhard Lutz

