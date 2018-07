Blumberg-Wutach 26. Juli 2018, 15:57 Uhr

Bürgermeister an der Wutachschlucht: "Die Bergwacht ist unverzichtbar!"

Die Bürgermeister der Gemeinden an der Wutachschlucht machen Wertschätzung der Bergwacht Wutach deutlich. Die Forderung nach einem Lohnausgleich für ehrenamtliche Einsätze während der Arbeitszeit halten sie für voll gerechtfertigt. SÜDKURIER-Umfrage vor dem Besuch des Landtagsabgeordneten Guido Wolf am Montag bei der Bergwacht in Wutach.