Buba Jaiteh hatte dieser Tage etwas zu feiern: Seit einem Jahr wohnt der 21-jährige Asylbewerber aus Gambia nun schon im Blumberger Stadtteil Hondingen, und ebenfalls seit einem Jahr arbeitet er schon im Unternehmen Wieländer + Schill in Tuningen in der Montage von Karosserie-Spezialwerkzeugen.

Viele Befürworter

Für den Verbleib des 21-Jährigen setzen sich viele Menschen und Vereine ein: Bei seinem Arbeitgeber, beim SV Hondingen, wo er in der Spielgemeinschaft mit Riedöschingen Tore schießt und sich in der Jugendabteilung als Fußballtrainer engagiert, aber auch bei anderen Sport- und sonstigen Vereinen sowie bei vielen Menschen in Hondingen und in der Stadt Blumberg überhaupt, darunter auch Bürgermeister Markus Keller.

Ursprünglich lief seine Duldung am 10. November aus, doch schon vier Mal wurde sie verlängert, jedes mal um einen Monat, zuletzt bis zum 10. März. Wie es aussieht, hat Buba Jaiteh gute Chancen, länger hier bleiben zu können und vielleicht sogar ganz hier leben zu können. Beim Regierungspräsidium Karlsruhe hieß es auf Anfrage, „das Verfahren läuft noch beim Verwaltungsgericht Freiburg, dessen Ausgang abzuwarten bleibt.“ In Regel werde die Duldung dann jeweils um einen Monat verlängert, sagte Pressesprecherin Irene Feilhauer auf Nachfrage.

Beim Verwaltungsgericht Freiburg hatte es Anfang Februar auf Anfrage geheißen, das Asylverfahren über Jaiteh laufe. Wann darüber entschieden wird, stehe nicht fest. Pressesprecher Klaus Döll hatte erklärt: „Das ist im Moment kein Eilverfahren.“