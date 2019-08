von Reiner Baltzer

Das Feldkreuz und der „Äußere Brunnen“ an der alten Landstraße nach Grimmelshofen dümpelten seit Jahren vor sich hin und befanden sich in einem erbärmlichen Zustand. Das ließ die Fützener Rentnergruppe um Ortsvorsteher Georg Schloms nicht ruhen. So trafen sich der Ortschef und seine Mitbürger Friedrich Korhummel, Theo Zeller, Klaus Gut, Peter Niesen, Norbert Berger, Jürgen Fischer und Robert Tritschler immer wieder einmal, um den maroden Zustand des Brunnens und des privaten Feldkreuzes zu beseitigen.

Mehr als 500 Stunden geleistet

In mehr als 500 Stunden insgesamt bearbeiteten die Männer den in die Jahre gekommenen Brunnen und ließen diesen, zusammen mit dem daneben befindlichen Feldkreuz, in neuem Glanz erstrahlen. Jetzt plätschert es wieder an der alten Grimmelshofener Straße, und wer möchte, kann sich dort zu einem stillen Gebet niederlassen.

Für Ortsvorsteher Schloms und seine Mitbürger gab es keine Zweifel daran: Die Einweihung der Anlage müsse gebührend gefeiert werden. So trafen sich die Ehrenamtlichen am Freitagabend zusammen mit zahlreichen Fützener Bürgern zu einem netten Plausch am Orts des Geschehens und zeigten den Bürgerinnen und Bürgern einmal mehr auf, was eine Gemeinschaft bewirken kann. Der Ortsvorsteher brachte seinen Dank und seinen Stolz gegenüber seinen Mitbürgern zum Ausdruck.