von Bernhard Lutz und Reiner Baltzer

Die Ortsdurchfahrt Fützen ist wegen eines Brands derzeit in einem Abschnitt über circa 100 Meter gesperrt, es besteht eine örtliche Umleitung.

Bei der Brandbekämpfung in der Singener Straße in Fützen ist auch die Drehleiter aus Donaueschingen im Einsatz. Bild: Reiner Baltzer | Bild: Reiner Baltzer

Im Bereich des Brandorts bestand am Anfang eine starke Rauchentwicklung, die Feuerwehr war mit mehreren Atemschutzträgern im Einsatz.

Die Ortsdurchfahrt Fützen ist während der Löscharbeiten im Bereich des Brandobjekts, das sich auf der linken Seite befindet, gesperrt. Bild: Reiner Baltzer | Bild: Reiner Baltzer

In einem älteren bewohnten Gebäude in Blumberg-Fützen in der Singener Straße war nach 14 Uhr ein Kaminbrand gemeldet worden. Doch als die Feuerwehr vor Ort kam, stellte sich schnell heraus, dass es mehr als ein Kaminbrand war.

Bei der Brandbekämpfung in Fützen ist auch die Drehleiter aus Donaueschingen im Einsatz. Bild: Reiner Baltzer | Bild: Reiner Baltzer

Die Feuerwehr mit sieben Fahrzeugen und rund 45 Einsatzkräften vor Ort, dabei kam auch die Drehleiter aus Donaueschingen mit drei Donaueschinger Kameraden zum Einsatz.

Die Arbeiten der Rettungskräfte gestalteten sich schwierig, weil zunächst unklar war, wo sich der Brandherd befand.

Gemeinsam forschen Bezirksschornsteinfeger Harald Baschnagel (von links), der Blumberger Polizeichef Thomas Weißhaar und ein Atemschutzträger der Feuerwehr nach dem Brandherd. Bild: Reiner Baltzer | Bild: Reiner Baltzer

In einer gemeinsamen Aktion stellten Bezirksschornsteinfeger Harald Baschnagel, Blumbergs Polizeichef Thomas Weißhaar sowie Einsatzkräfte der Feuerwehr mit Atemschutz fest, dass sich der Brandherd im Bereich eines Ofens und des anliegenden Schornsteins befand.

Welchen Schaden das Feuer angerichtet hat, steht zum jetzigen Stand der Ermittlungen noch nicht fest.

Bei der Brandbekämpfung in Fützen setzt die Feuerwehr auch die Drehleiter aus Donaueschingen ein. Bild: Reiner Baltzer | Bild: Reiner Baltzer

Eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung ist nach Aussagen der Polizeibeamten derzeit nicht zu erkennen.