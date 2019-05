Die Blumberger Weinmesse ist eröffnet. Im Beisein von Bürgermeister Markus Keller als Schirmherr und seiner Gattin Ruth Keller sowie dem Veranstalter-Ehepaar Bettina und Rolf Bäurer vom Weinlädele Bäurer in Achdorf, eröffnete Bodensee-Weinprinzessin Pia Dreher aus Meersburg am Sonntag in der Blumberger Stadthalle die fünfte Auflage.

Sie stoßen auf eine erfolgreiche 5. Blumberger Weinmesse an, von links Ruth Keller und ihr Gatte, Bürgermeister Markus Keller, die Bodensse-Weinprinzessin Pia Dreher sowie die Veranstalter Rolf und Bettina Bäurer vom Weinlädele Bäurer. | Bild: Lutz, Bernhard

Veranstalter Rolf Bäurer lud bei der Begrüßung zu einem „Tag des Genießens“ ein und betonte, dass sich auf der Messe Weingüter aus mehreren Anbaugebieten präsentieren, neben Baden auch aus dem Bereich Nahe, Saar und Mosel sowie Württemberg und sogar Piemont in Italien. Bäurer dankte den Kooperationspartnern aus Blumberg und der Umgebung, die die Messe mit ermöglichten.

Zu den Kooperationspartner der Blumberger Weinmesse gehören örtliche Unternehmen, hier Karsten Schlesiger von Edeka und Nicole Knöpfle von der Bäckerei Knöpfle, mit im Boot ist auch der Schwarzwaldhof. | Bild: Lutz, Bernhard

Der SÜDKURIER begleitet die Messe als Medienpartner. Bäurer wies auch auf die Ausstellung des Schwarzwälder Star-Fotografen Sebastian Wehrle hin mit Bildern von original Schwarzwälder Trachten.

Bürgermeister Markus Keller würdigte die Weinmesse als Projekt für ganz Blumberg. Es sei schön, dass neben teilnehmenden Betrieben aus Blumberg wie Chocolate Dreams sich auch Aussteller aus der Region und so viele Weingüter präsentierten. Er habe gerne die Schirmherrschaft übernommen und gratulierte Bettina und Rolf Bäurer zu der Messe.

Bodensee-Weinprinzession Pia Dreher, die aus Meersburg stammt, betonte, so eine Weinmesse biete die Möglichkeit, an einem Nachmittag eine ganze Reihe von Geschmäckern probieren zu können. Sie habe rund 40 Termine im Jahr und sei vom Weinlädele Bäurer eingeladen worden. Für sie sei es spannend, auf diese Weise neue Städte kennen zu lernen.

Tamara Willauer und Ivonne Greitmann (von links) aus Randen probieren beim Heike Kraft und Markus Buchner von Maidli Gin auch einen Brand aus Roter Beete. | Bild: Lutz, Bernhard

Weit mehr als 30 Anbieter bieten ihre Erzeugnisse an, das geographische Spektrum reicht von Baden über die Pfalz, Rheinhessen, Saar und Mosel sowie Württemberg bis nach Italien in den Piemont.

Noch bis 18 Uhr können Interessierte edle Weine und Brände wie Gin und Whisky probieren oder klares Wasser von Bad Dürrheimer Mineralbrunnen, sowie Backprodukte der Bäckerei Knöpfle und Wurstwaren vom Schwarzwaldhof. Für die Verpflegung sorgt der Catering-Betrieb „Aufgetischt“. Von Interesse sind auch Holzassesoirs der Firma Maluwood im Foyer, um beispielsweise Weinflaschen zu präsentieren.