Blumberg – Weinkenner können sich auf Sonntag freuen. In der Blumberger Stadthalle steigt zum fünften Mal die Blumberger Weinmesse, die das Weinlädele Bäurer aus Achdorf in Kooperation mit der Stadt organisiert. Dabei werden Bettina und Rolf Bäurer vom Weinlädele von örtlichen Betrieben als Sponsoren unterstützt.

Sie führen das Weingut Zotz in vierter und fünfter Generation, von links Michael Zotz, Julian Zotz und sei9n Vater Martin Zotz. Bild: Weingut Zotz | Bild: Weingut Zotz

Die Messe ist mittlerweile weit über Blumberg hinaus bekannt. Die rund teilnehmenden 30 Winzerbetriebe bieten neben edlen Weinen auch alkoholfreie Säfte und alkoholfreien Sekt an. Zu den besonderen Attraktionen zählen der Besuch der Bodensee-Weinprinzessin Pia Dreher aus Meersburg sowie eine Ausstellung des Starfotografen Sebstian Wehrle mit seinen Schwarzwald-Motiven.

Bodensee-Weinprinzessin kommt

Die Weinprinzessin wird die Weinmesse um 12 Uhr zusammen mit Bürgermeister Markus Keller offiziell eröffnen.

Das Spektrum der Weingüter kann sich sehen lassen. Neben der Weinregion Baden mit dem Markgräfler Land und dem Kaiserstuhl sind auch die Regionen Saar, Mosel, Rheinhessen, die Pfalz und Württemberg sowie erstmals auch Piemont vertreten. In Blumberg bekannt ist etwa das Weingut Dr. Hinkel aus Framersheim, aber auch das Staatsweingut Meersburg ist vertreten oder die Weingüter Abril und Kalkbödele vom Kaiserstuhl.

Auch edle Brände dabei

Zu den Weingütern gesellen sich auch Brenner mit Edelbränden, Gin und Whisky, zum Beispiel Maidli Gin.

Auf der Weinmesse können die Besucher einen Tropfen aus Baden verkosten, der erst am 25. April mit einem ersten Preis prämiert wurde: Das in Blumberg schon beliebte Weingut Julius Zotz aus Heitersheim gewann vorige Wochen beim Gutedel-Cup in Badenweiler einen ersten Preis. Der Gutedel-Cup wird jedes Jahr vom Verein Markgräfler Wein e.V. organisiert, dieses Jahr wurden insgesamt 209 Weine eingereicht, davon waren 80 in der Kategorie International, in der das Weingut Zotz den ersten Preis bekam.

Der Siegerwein stammt aus der in Fachkreisen bekannten Lage Badenweilener Römerberg, die seit diesem Jahr neu im Sortiment ist, der Wein heißt Römerberg Gutedel trocken, schildert Jessica Himmelsbach, die am Sonntag den Stand auf der Blumberger Weinmesse betreut. Die Kategorie International steht für den Ausbaustil des Weins. Das seien in der Regel Weine im Stil des Chasselas, wie der Gutedel unter anderem in der Schweiz genannt werde, erklärt Julian Zotz. Diese Weine werden mit langem Hefelager und biologischem Säureabbau ausgebaut, wodurch sie vollmundiger und cremiger schmecken.