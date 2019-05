Ein gutes Glas Wein ist geeignet, den Verstand zu wecken, stellte schon Konrad Adenauer fest. Das gute Tröpfchen in allen Geschmacksrichtungen steht bei der Blumberger Weinmesse erneut im Mittelpunkt. Bereits zum fünften Mal laden Bettina und Rolf Bäurer vom Weinlädele in Achdorf in Kooperation mit der Stadt am Sonntag, 5. Mai, die Besucher zu einem Wohlfühl-Nachmittag mit einem außergewöhnlichen Gaumen-Verwöhnprogramm in familiärer Atmosphäre ein. Über 35 Aussteller präsentieren von 11 bis 18 Uhr in der Stadthalle ihre Produkte zum Thema genießen. „Das ist Rekordbeteiligung“, freut sich Rolf Bäurer. „Früher mussten wir auf die Weingüter zugehen, heute fragen sie bei uns an.“

Weinprinzessin kommt

Pia Dreher aus Meersburg ist die amtierende Weinprinzessin vom Bodensee und bestreitet zusammen mit Bürgermeister Markus Keller sowie der Familie Bäurer um 12 Uhr die Eröffnung der Messe. „Ich werde dabei eine Rede halten und anschließend in der Halle unterwegs sein, um mit den Ausstellern und Besuchern zu quatschen“, so die selbstbewusste 19-Jährige, die sich bereits in ihr Amt einfühlen konnte und das notwendige Wissen angeeignet hat.

Breitgefächertes Angebot

„Wir haben erneut eine gute Mischung gefunden“, betont Rolf Bäurer. „Das Angebot ist vielfältig, qualitativ hochwertig, und es ist bestimmt für jeden Geschmack etwas dabei.“ Die Winzer kommen überwiegend aus Baden, reisen aber auch von der Saar, Mosel und Nahe sowie aus Rheinhessen an. So können die Besucher über 300 verschiedene Weine probieren. Erstklassige Sekte, qualitativ hochwertige Gins, Whiskeys und Edelbrände sowie regionale und internationale Feinkostspezialitäten runden das Angebot ab.

Aus Blumberg selbst dabei sind erneut der Schwarzwaldhof mit deftigem Schwarzwälder Schinken und weiteren Wurst-Spezialitäten, die Bäckerei Knöpfle mit feinen und rustikalen Broten sowie Chocolate Dreams mit süßen Verführungen passend zum Wein. Neu dabei ist die Käserei Le Frombaar aus Hüfingen-Sumpfohren. Zur Abwechslung und Neutralisation serviert Bad Dürrheimer Mineralbrunnen erfrischende Wasser.

Für den Blumenschmuck ist das, in das E-Center Blumberg integrierte Blumenfachgeschäft unter der Leitung von Pirmin Schlesiger verantwortlich. Außerdem verwöhnt Henry Schröter mit seinem Catering-Service „Aufgetischt – Kochen und mehr“ die Messebesucher kulinarisch.

Neue Weingüter

Erstmals dabei ist das mehrfach ausgezeichnete Staatsweingut Meersburg mit seinen tollen Weinen direkt vom Bodensee. Weine Kleinert stehen für die Liebe und Leidenschaft, qualitativ hochwertige Weine aus dem Kraichgau zu produzieren. Die noch jungen Winzer aus Münzesheim freuen sich auf ihre Premiere bei der Weinmesse in Blumberg. Neu dabei sind auch das kleine Weingut Roth im Herzen der Mittelmosel mit einer großen Liebe zum Riesling aus der Steillage, das Weingut Ritter von der Nahe sowie das familiengeführte Weingut Kirchner mit Sitz in der traditionsreichen Weinbaugemeinde Freinsheim und dem Bestreben, spannende Weine herzustellen.

Bilderausstellung

In der Stadthalle sind Bilder des bekannten Fotografen Sebastian Wehrle zu bewundern. Mit seinem Projekt „Facing Tradition“, Bilder von Trachten und Brautschmuck, ist der Schwarzwälder, der nach eigenen Aussagen die Fotografie, den Umgang mit Menschen und tolle Landschaften liebt, weltberühmt geworden. Seine Bilderserien von den Schwarzwaldtrachten hängen sogar in einem Café im New Yorker Stadtteil Brooklyn.