Die Stadt zwischen Eichberg und Buchberg hat sich in diesen Tagen festlich geschmückt und lädt am kommenden Samstag, 7. Dezember, zum kleinen aber feinen Weihnachtsmarkt um und im Foyer der Stadthalle im Herrengarten ein. An die 30 Teilnehmer präsentieren von 14 bis 21 Uhr unter anderem ihre zum Teil selbst gebastelten Artikel rund um den Advent und das Weihnachtsfest. Auch für das leibliche Wohl der Besucher ist mit allerlei deftigen Spezialitäten und süßen Leckereien bestens gesorgt.

Der Blumberger Weihnachtsmarkt wird um 14 Uhr von Bürgermeister Markus Keller, dem Nikolaus und den Alphornbläsern eröffnet. Auch der Chor der Realschule Blumberg trägt mit festlichen Liedern zur Unterhaltung der Besucher bei. Für die kleinen Besucher steht ein nostalgisches Kinderkarussell bereit und angeboten wird außerdem Kinderschminken.

Vielfältiges Angebot

Das Angebot ist vielfältig und reicht von handgemachten Holzfiguren über verschiedene Deko-Artikel, Schmuck und Kosmetikartikel bis hin zu Holzspielzeug und Bekleidung. Mit der Realschule Blumberg, die die Besucher mit Waffeln, Punsch, Kaffee und selbst gebackenem Kuchen verwöhnen, dem Technischen Gymnasium Donaueschingen, das Weihnachtliches aus Holz, Punsch und Glühwein verkauft, sind auch zwei Schulen am Start. Mit Broschüren und Souvenirs zur Sauschwänzelbahn ist die Interessengemeinschaft Wutachtalbahn vertreten. Besonders schöne Krippen, die er selbst bastelt, stellt erneut der Blumberger Wolfgang Sonntag im Foyer der Stadthalle aus. Es gibt Spezialitäten vom Bauernhof sowie Honig, Met und Kerzen vom Imkerverein.

Natürlich kommt auch das kulinarische Angebot nicht zu kurz und reicht von Bratwurst über Frikadellen und Dünnele bis hin zu Nürnberger vom Grill und Pizza. An verschiedenen Ständen gibt es selbstgemachten Glühwein, Punsch und sogar Glüh-Caipirinha und Granatapfel-Glühwein. Zum Nachtisch können die Besucher Zuckerwatte, warme Proteinwaffeln, selbstgemachte Pralinen und Weihnachtsgebäck genießen. Parallel zum Weihnachtmarkt gibt es von der Frauengemeinschaft im altkatholischen Pfarrhaus von 13 bis 17 Uhr Kaffee und Kuchen, außerdem verkaufen sie selbst gebackene Weihnachtsplätzchen.

Mitreißendes Theater

In der Stadthalle zeigt das Theater Sturmvogel um 15 und 18 Uhr die berühmte Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens, „Die Geister sind los“, als interaktives Kindertheater, kindgerecht und modern aufbereitet. Ein intensives und mitreißendes Weihnachtserlebnis für Kinder ab vier Jahren und die ganze Familie. Der Eintritt ist frei.

Onkel Scrooge hat keine Lust, Weihnachten zu feiern. Seine kleine Nichte Mary will ihn zum Weihnachtsessen einladen, aber er möchte lieber sein Geld zählen. Bloß nichts abgeben, auch nicht für Menschen in Not. Da kann es passieren, dass einen die Weihnachtsgeister besuchen. Der erste Geist zeigt ihm die weihnachtlichen Freude seiner Kindheit, der zweite, unter der tatkräftigen Mithilfe der kleinen Theatergäste, die Freude am Baumschmücken und Singen in der Gegenwart. Der dritte Geist lässt ihn hören, was andere über ihn reden- und dann muss er sich endlich eingestehen, dass er zwar reich, aber einsam und ohne Freunde ist. Jetzt können nur noch die Kinder helfen – und sie überzeugen ihn letztlich, von seinem Geld abzugeben und auch an Andere und seine Familie zu denken. So wird durch die Initiative der kleinen Zuschauer aus dem Weihnachtsmuffel noch ein warmherziger Mensch.

Mit viel Witz und Humor erzählen und spielen die Schauspieler Sandra Jankowski und Frank Klaffke die berühmte Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens mit Original-Kostümen aus der Gründerzeit und fantasievollen Geistern in einer besonders kindgerechten Version.

Nikolaus füllt Stiefel

Um die Blumberger Innenstadt in der Vorweihnachtszeit zu beleben, haben Stadtverwaltung und Gewerbeverein im vergangenen Jahr eine Nikolausstiefel-Aktion ins Leben gerufen, die sehr gut ankam. Kinder bis zehn Jahre durften in der letzten Woche im Rathaus einen selbst gebastelten Stiefel abgeben. Die Bastelvorlage wurde in den Kindergärten, Kitas und der Grundschule verteilt. Diese wurden vom Nikolaus befüllt und an die 21 teilnehmenden Geschäfte verteilt. Am morgigen Nikolaustag können sich die Mädchen und Jungen von 9 bis 12.30 und von 14.30 bis 18 Uhr auf die Suche nach ihren Stiefeln in den Schaufenstern der Geschäfte machen und neben dem Überraschungseffekt wird der Nachwuchs dabei auch seinen Spaß haben.

Einkaufsbummel

Die Blumberger Einzelhändler laden am Samstag zu einem zwanglosen Bummel durch ihre, an diesem Tag zum Teil länger geöffneten, Geschäfte ein. Auf der Suche nach dem richtigen Geschenk für Weihnachten können die Kunden sicher auch das eine oder andere Schnäppchen machen.