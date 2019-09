von Simon Bäurer

Zum dritten Mal machte sich die römisch-katholische Seelsorgeeinheit Blumberg am vergangenen Sonntag auf den Weg zu ihrer gemeinsamen Wallfahrt. Mit einem Eröffnungsgottesdienst in der Hondinger Kirche St. Martin begann für die vielen Gemeindemitglieder ein Tag, an dem der hektische Alltag mit seinen vielen Zwängen einmal ruhen sollte.

Die Ministranten von Riedöschingen führten die Gruppe mit Kreuz und Fahne an (von links): Lavinia, Karolin, Julian, Noah und Lukas. | Bild: Simon Bäurer

Pfarrer Karlheinz Brandl zelebrierte einen schönen Gottesdienst und segnete am Ende alle, die sich anschließend auf den Weg zu Fuß nach Riedöschingen machten. Mit einem Gebet auf dem Friedhof begann schließlich die Wallfahrt, welche vom Wallfahrtsteam des Pfarrgemeinderates vorbereitet wurde. Unter dem Leitsatz „Gott geht immer mit“ und dem passenden Liedruf „Geh mit uns“ machten sich die Pilger auf, um durch den Längewald Richtung Riedöschingen zu gelangen. Die Ministranten aus Riedöschingen führten mit Kreuz und Fahne die Pilgergruppe an.

Halt an vier Stationen

Auf dem Weg durch den Wald bei herrlichem Spätsommerwetter wurde Halt an zwei Stationen gemacht. Die erste Station befand sich an der „Schwarzen Hütte“ und die zweite Station auf einer schönen Lichtung. An den jeweiligen Stationen wurden Texte aus der heiligen Schrift gelesen, Impulsfragen gestellt, Anregungen gegeben, Gebete gesprochen und Lieder gesungen. Gerade in der freien Natur war Gottes Gegenwart unter der Gemeinschaft zu spüren.

Die Wallfahrt, so das Ziel, soll die einzelnen Pfarreien der Kirchengemeinde Blumberg näher zusammenbringen – was durch Gespräche auf dem Weg auch gut möglich war. Im Riedöschinger Längestadl wartete dann ein Mittagessen, um sich für die letzten Kilometer wieder zu stärken. Die beiden verbleibenden Stationen waren am Kreuz im Gossental und am Marienbildstock kurz vor dem Ortseingang. Die gesamte Wegstrecke betrug rund 6,7 Kilometer, wobei das Wallfahrtsteam auch einen Fahrdienst angeboten hatte. Angekommen an der Riedöschinger Kirche St. Martin, wartete bereits Erich Schey, der die Gruppe zu einer Führung einlud. Schey berichtete über die Geschichte der Kirche und erklärte den interessierten Zuhörern die einzelnen Heiligenfiguren und Gemälde innerhalb der Kirche.

Im Anschluss wurde die Abschlussandacht gefeiert, bevor dann auf dem neu gestalteten Kirchenvorplatz alle zu einem gemütlichen und bewirteten Beisammensein von Ministranten, Kirchenchor und Frauengemeinschaft eingeladen waren. So endete ein Tag voller Ruhe und Gemeinschaft und der Bekräftigung: „Gott geht immer mit“. Die Wallfahrt findet immer am ersten Sonntag nach den Sommerferien statt und wird dort begonnen, wo die letzte Wallfahrt endete.