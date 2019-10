von Reiner Baltzer

Der Blumberger Hochleistungssportler Klaus Loder hat es dieses Jahr dank seiner überragenden Leistungen in das deutsche Triathlon-Nationalteam geschafft. Er startet derzeit in der Altersklasse 55 (AK 55) und wurde dort im August 2019 in Berlin Deutscher Meister. Loder nimmt damit an Europa- und Weltmeisterschaften im Triathlon teil. Schon sein Auftritt am 14. September 2019 an der Europameisterschaft in Almere/Niederlande war erfolgreich. In seiner Altersklasse wurde er Dritter.

Schon beim Ironman im vorigen Jahr wurde er auf dieser Lang-Distanz Deutscher Meister. Zu den größten Erlebnissen zählt der Super-Sportler seine Teilnahmen beim Ironman auf Hawaii im Jahr 2004 und dann nochmals an 2019. Beide Starts meisterte er mit tadellosen Ergebnissen. Zu bewältigen waren bei diesen Wettkämpfen die 3,8 Kilometer lange Strecke im Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und abschließend der Marathon (42 Kilometer) Loder ist zusammen mit seiner Ehefrau Vroni, die ihn tatkräftig unterstützt, auch an vielen Triathlon- und Marathon- und diversen Laufveranstaltungen in der Region, in der benachbarten Schweiz und in weiteren Bundesländern unterwegs gewesen.

Hierbei war er äußerst erfolgreich und hat sich erste Plätze gesichert. Klaus Loder gehört den Vereinen Tristar Schaffhausen, Tria Schramberg und dem Lauftreff Pfohren an. Für den Zollbeamten ist es jetzt erst einmal wichtig, gesund zu bleiben und dass die Freude an den Wettkämpfen erhalten bleibt. Jährlich stehen etwa 650 Trainingsstunden an: 200 Kilometer Schwimmtraining, 7000 Kilometer Radfahren und viele Kilometer Laufen.