von Reiner Baltzer

Blumberg – Am Ende des grandiosen Street-Art Festivals gab es auch dieses Jahr nur Sieger. Strahlende Gesichter auf allen Ebenen bei der Siegerehrung am Sonntagabend auf der Festbühne. Inzwischen sprechen die Veranstalter sogar von 35 000 Besuchern, am Sonntagabend war noch die Rede von 30 000 Gästen.

Strahlend präsentieren sich die Sieger der Amateure. Bild: Reiner Baltzer | Bild: Reiner Baltzer

Die Organisatoren des Festivals, Clemens Benzing, Bodo Schreiber, Lena Hettich, Alexandra Bouillon und Ute Glander krönten eine illustre Gesellschaft von Siegern und Platzierten, also die großen und kleinen Straßenmaler, mit Urkunden und kleinen Geschenken. Bürgermeister Markus Keller, der eigentlich die Siegerehrungen vornehmen wollte, war kurzfristig verhindert. Das Kunstwerk in der Master 3D Klasse von Profi Augustine Limnesh erhielt die meisten Stimmen der Jury, also der Festbesuchern.

Blumberg Die schönsten Bilder vom Blumberger Steet Art Festival Das könnte Sie auch interessieren

Den Preis in der Masterklasse 2D holte sich Mauricio Vargas. In der Kategorie Kids 1 waren es Marvin Schey, Tim Jon, Fabrice Marquard und Genevieve Marquard, denen die Besucher des Festivals, den ersten Preis zuerkannten. bei den Kids 2 erhielten die Friends4Life die beste Bewertung. Hannah, Johannes und Lara Hajola hatten in der Kategorie Teen 1 die Nase vorn. Davina Schmidt und Vivienne Jester wurden in der Kategorie Teen2 am besten bewertet.

bei den Familien siegten die Familien von Carla Knöpfle aus Blumberg, Markus Fischer aus Hausen vor Wald, zwei Teams der Familie Rothweiler und die Familien von Jana Höfle sowie von Andreas Wegen. | Bild: Reiner Baltzer

Bei den erwachsenen Künstlerinnen und Künstlern war es Milena Mahler, die mit ihrem tollen Fisch-Bild mit einem ersten Rang belohnt wurde, gefolgt von Volpi Tiziana und Anna Isabo. Auch Familien malten Bildnisse auf das Straßenpflaster. Den ersten Platz holte sich Carla Knöpfle mit ihrem Anhang. Die Plätze zwei und drei gingen an die Familien Markus Fischer und Joachim Rothweiler.

Sie tragen im Organisationskomitee die Verantwortung, von links Lena Hettich, Bodo Schreiber, Alexandra Scherer, Clemens Benzing und Ute Glander. Bild: Reiner Baltzer | Bild: Reiner Baltzer

In der Kategorie Hobby M 2D wurde Maxim Ristok zum Sieger gekrönt, gefolgt von Tatjana Zaharenko und Francesca Culpo. Für die erfolgreichsten Erwachsenen hatte eine Brauerei je eine Geschenkpackung mit Pils und Gläsern spendiert. Für die Organisatoren, die in den letzten Wochen und Tagen einen enormen Arbeitsaufwand zu bewältigen hatten, hat sich Blumberg auch in diesem Jahr mit dem Street-Art Festival glänzend präsentiert.

Blumberg Blumberger Street-Art-Festival mit Rekordbesuch Das könnte Sie auch interessieren

Die Siegerehrung am Sonntagabend hatte trotz kühler Witterung wieder viele Besucher angelockt, die sich dieses Ereignis nicht entgehen lassen wollten.