von Reiner Baltzer

Blumberg – Ein wichtiges Fest in Blumberg feiert dieses Jahr einen runden Geburtstag. Zum 40 Mal lädt das Blumberger Straßenfest die Besucher zum Verweilen und zur Unterhatlung ein. Das Organisationsteam mit zahlreichen Vereinsvertretern und Nadine Götz von der Touristinfo haben nunmehr alles für das Straßenfest in die Wege geleitet. So können die hoffentlich zahlreichen Besucher am Samstag, 8. September, ab elf Uhr, über die Straßenfestmeile flanieren.

Der SÜDKURIER ist beim Straßenfest ebenfalls wieder mit einem Stand dabei.

Um 14 Uhr treffen sich Organisatoren, Teilnehmer und Gäste an der Tribüne im Bereich Tevesstraße/Espenstraße, wenn Bürgermeister Markus Keller mit dem Fassanstich das Fest eröffnet. Musikalisch begleitet wird er vom Musikverein Hondingen, ein traditionelles Zeremoniell. Danach können sich die Besucher des Straßenfestes ins Getümmel der Festmeile, die vom Marktplatz über die Tevesstraße bis zur Winklerstraße verläuft, begeben.

Zweiter Kofferflohmarkt

Für den zweiten Kofferflohmarkt haben sich bereits zehn Teilnehmer angemeldet. Für den Flohmarkt können sich noch Interessierte anmelden, hieß es. Für ein interessantes Programm sorgen Football Freestyler Patrick Bäurer, die serbischen und spanischen Tanzgruppen mit Folklore und südländischem Flair.

Es gibt ein Sportmobil mit Hüpfburg und Bubble Soccer, Ponyreiten ist vorgesehen und ab 19.30 Uhr sorgt "Dooley" Sauter auf der Bühne für Stimmung. Zwei Guggenmusiken, nämlich die Noten Chaoten aus Weilheim und die Hohentwiel Burgteufel werden die Stimmung auf dem Straßenfest anheizen. Blumberger Vereine, Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen stehen bereit, die Festmeilenbesucher mit allerlei Köstlichkeiten zu verwöhnen.

Schule aus Valdoie mit dabei

Dabei sind unter anderen die hier bekannte Agrar-Berufsschule Valdoie mit ihren französischen Produkten und der Skiclub Nordhalden mit seinen kulinarischen Angeboten und dem Alleinunterhalter Uwe Weiss. Medieninfostände mit Gewinnspielen und der Infostand des Eugen Schäfer, der den Kampf gegen den Kindermissbrauch aufgenommen hat, stehen den Besuchern für Informationen und Unterhaltung zur Verfügung. Eine bunte Bandbreite von Angeboten auf allen Ebenen bieten die 31 Teilnehmer. Die Wutachhexen übernehmen nicht nur die Betreuung der Kinder. Die Gruppe lädt die jungen Menschen auch zum Kinderschminken und auf das Sportmobil ein.

