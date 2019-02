Eines steht schon vor der Gemeinderatsentscheidung heute Abend fest: Die Stadtsanierung in Blumberg wird ein weiteres Großprojekt der Eichbergstadt. Zwar bezahlen bei einem Förderrahmen von einer Millionen Euro Bund und Land insgesamt 600 000 Euro, doch 400 000 Euro bleiben bei der Stadt und der Gemeinderat soll auch noch einer Eigenfinanzierungsverpflichtung über 2,3 Millionen Euro zustimmen, weil der ermittelte Finanzierungsbedarf bei rund 3,2 Millionen Euro lag.

Der Schulcampus kostet schon 20 Millionen Euro

Für die Mitglieder des Gemeinderats gilt es sorgsam darauf zu achten, dass sie das Stadtsäckel nicht zu sehr strapazieren. Denn das unstrittig größte Vorhaben, der Schulcampus am Eichberg, kostet alleine schon rund 20 Millionen Euro. Und das Ganze könnte noch teurer werden, wenn das Land dem Abriss der drei geplanten Schulgebäude nicht zustimmt beziehungsweise diesen nicht bezuschusst. Und daneben sollen auch die Sport- und Mehrzweckhallen in den Blumberger Teilorten weiter saniert werden und die Stadt muss zudem die Sauschwänzlebahn finanzieren, ebenfalls ein Kostenfaktor in Millionenhöhe.