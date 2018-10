von Gernot Suttheimer

Blumberg – Bunt gefärbt wie das Herbstlaub war das Programm der Stadtkapelle Blumberg am Samstag in der fast ausverkauften Stadthalle. Damit sie die Vereinsstruktur besser kennen lernen, hat der Vorstand speziell die Kinder des Bläsermoduls und der Jugendkapelle mit ihren Eltern zum Herbstkonzert eingeladen, sagte die Vorsitzende Angelika Sedlak bei der Begrüßung.

Susanne Freitag und Werner Vogt moderieren

Durch die musikalische Reise führten Susanne Freitag und Werner Vogt in bekannt launiger Weise. Mit seinem ihm eigenen flotten Stil dirigierte Stadtmusikdirektor Michael Jerg zur Eröffnung des hochkarätigen Konzertes die Ouvertüre „The Music Makers“ von Alfred Reed. Das auf hohem musikalischen Niveau dargebotene Werk machte mit seinen heroischen und gefühlvollen Elementen neugierig auf die folgenden Stücke.

Rocksymphonie

In Manfred Schneiders Rocksymphonie servierte die gut auflegte Kapelle lebhafte Rhythmen und sanfte Oboenklänge. Da kam Michael Jerg so richtig ins Hüpfen. Dann wurde es dunkel auf der Bühne. Geheimnsvoll zauberte Werner Vogt den Tschinn aus Aladdins Flasche. Das Orchester erzählte begeistert dieses bekannte orientalische Märchen aus 1001 Nacht. Dazu schwebte der Dirigent auf einem unsichtbaren Teppich auf die Bühne, um das Publikum mit orientalischem Flair zu bezaubern.

Kubanische Rhythmen

Wilde kubanische Rhythmen setzten bei „Conga del Fuego Nuevo“ von Arturo Marquez den gesamten Saal in Ekstase. Die Kapelle musizierte das fetzige Stück mit echten Congas und hitzigen Trompeten meisterhaft. Der nächste Titel wurde auf spanisch angesagt, was die wenigsten Zuhörer verstanden haben dürften. „El Cumbanchero“ von Rafael Hernandez wurde einst von Caterina Valente besungen und heißt so viel wie „Feierbiest“. Die Interpreten begeisterten bei dieser festiven Musik mit Lichtorgel und feurigen Klängen aus Lateinamerika.

Gold an der Bundesakademie

Die Ehrungen nahm Thomas Zepf vom Blasmusikverband Schwarzwald Baar zusammen mit Angelika Sedlak vor (siehe Infokasten). Drei Jungmusiker besuchten in den Sommerferien den dreitägigen Kurs für das silberne Leistungsabzeichen. Felix Häusle schaffte Gold an der Bundesakademie in Staufen. Vor ihrer Ansage glänzte Susanne Freitag mit einem Sologesang zur Einführung in Paul Simons „The Sound of Silence“. Das Orchester interpretierte den weltbekannten Song sehr eindrucksvoll.

Tonartschulung

Vor „The Blues!“ gab Susanne Freitag eine kleine Tonartschulung. Das hervorragend gespielte Stück hatte auch asiatische Anklänge. Der Blumberger Sänger Thomas Sausen, Mitglied der Formation „Black Forest All Stars“, schlüpfte in die Rolle von Udo Jürgens und trug Lieder wie „17 Jahr, blondes Haar“, „Mit 66 Jahren“, „Merci Cherie“ und „Griechischer Wein“ vor. Dafür erhielt er sehr viel Beifall. Zur Einstimmung intonierten die beiden Moderatoren einige Songs a capella.

Tribut an Michael Jackson

Als Kontrast dazu gab es „Tribute to Michael Jackson“. In dem bunten Medley wurde der vor neun Jahren verstorbene Weltstar wieder lebendig, und alle Freunde seiner Musik kamen voll auf ihre Kosten. Thomas Sausen begeisterte erneut mit dem Rock-Klassiker „Music“, den John Miles 1976 veröffentlicht hatte. Die wuchtige Musik überlagerte manchmal den sehr engagiert vorgetragenen Song.

Flotter Florentiner Marsch

„Amigos para sempre“ hatte Andrew Lloy-Webber für die Olympischen Spiele 1992 in Barcelona komponiert. Gut 20 Jahre später ließen Anja Schuler und ihr Vater Harald Schmieder diesen Song wieder im Duett lebendig werden. Zum Abschluss dieses erlebnisreichen und hochkarätigen Herbstkonzertes erfreuten Michael Jerg und sein Orchester die Gäste mit einer besonders flotten Version des Florentiner Marschs von Julius Fucik.

Mitwirkende Stadtkapelle Blumberg, Leitung Stadtmusikdirektor Michael Jerg. Begrüßung Vorsitzende Angelika Sedlack. Ehrungen Thomas Zepf vom Blasmusikverband. Moderation Susanne Freitag und Werner Vogt. Besondere Solisten: Thomas Sausen von den „Black Forest All Stars“ sowie Harald Schmieder und Tochter Anja Schuler, Gesang. Susanne Freitag, Posaune und Gesang, Werner Vogt, Gesang, Roland Merz und Leander Jerg, Saxofon. Ehrungen: Leistungsabzeichen in Silber Madeleine Weber, Sebastian Kuntz und Bianca Obry; Gold Felix Häusle, 25 Jahre Mitgliedschaft Sabine Kuntz. Bewirtung Akkordeonorchester Blumberg und Tanzgruppe.

(gs)

