Blumberg – Für den Sport in Blumberg ist das Werner-Gerber-Sportzentrum die wichtigste Anlage. Schulen, Leichtathleten und die Fußballer nutzen die wunderschön gelegene Anlage im Osten der Kernstadt mit dem schönen Blick auf den derzeit herbstlich leuchtenden Eichbergwald.

Das einstige Vorzeigeobjekt der Stadt verliert jedoch schon seit geraumer Zeit an Glanz, die Anlagen sind marode, auch der Rasenplatz hat nicht mehr die Qualität wie früher, als die Stadt mit Albert Schnell einen Platzwart beschäftigte, der regelmäßig nach dem Rechten sah. Albert Schnell ging 2004 in den Ruhestand, die Stadt Blumberg nahm danach den TuS Blumberg, der im Sportzentrum mit seinen aktiven Mannschaften und den Jugendmannschaften trainiert und seine Heimspiele austrägt, in die Pflicht.

Mehrere Begehungen

Mehrere Begehungen durch den Gemeinderat und den Technischen Ausschuss zeigten schon zu Zeiten von Bürgermeister Matthias Baumann einen großen Handlungsbedarf. Die an Pfingsten 1977 eingeweihte Sportanlage ist für den Unterhalt viel zu groß, nachdem im nördlichen Bereich Richtung Eichberg immer wieder Gelage stattfanden, wurden die Büsche rigoros zurückgeschnitten, damit dieser Bereich einsichtig wurde. Erneuert wurde auch das Ballfanggitter zwischen den vorderen Parkplätzen, wo auch die Kleidercontainer stehen, und dem Trainingsplatz.

Schon mehrfach gab es von den Sportlern Ideen, so von den Leichtathleten für eine Tartanbahn und vom TuS Blumberg aktuell für den eventuellen Kauf und die Sanierung des Hartplatzes. Das im Juli vorgestellte TuS-Konzept fand im Gemeinderat bereits Anklang, Bürgermeister Markus Keller will für den Haushalt 2019 mindestens eine Planungsrate beschließen lassen.

Bei ihrer Einweihung im Jahr 1977 hieß die Anlage übrigens noch Eichbergsportzentrum. Den heutigen Namen erhielt die Anlage Anfang der 1990er Jahre. Nach dem überraschenden Tod von Alt-Bürgermeister und Ehrenbürger Werner Gerber Ende 1991, der die Geschicke der Eichbergstadt vom 16. September 1963 bis 31. Dezember 1989 geleitet hatte, war es seinem Nachfolger Clemens Stahl ein Anliegen, etwas in der Stadt nach ihm zu benennen. Bürgermeister Stahl habe bei ihnen angerufen und etwas Passendes gesucht, sagt Werner Gerbers Sohn Bernd Gerber. Da der Vater früher Fußball gespielt habe, hätten sie das Sportzentrum mit dem Stadion vorgeschlagen.

Kosten Die Kosten für die Sanierung des gesamten Geländes liegen nach einer Schätzung der Stadt zwischen 1,5 und zwei Millionen Euro, sagte Bürgermeister Markus Keller. Davon seien rund 380 000 bis 400 000 Euro für die Sanierung des Hartplatzes in einen Rasenplatz mit Flutlicht, die der TuS Blumberg in Eigenregie durch Kauf des Platzes anstrebt. Das Vorhaben beinhaltet auch die Sanierung der bisherigen Aschenbahn in eine Tartanbahn sowie die anderen Sprung- und Wurf-Anlagen für die Schulen und Leichtathleten, so Keller. (blu)

