Blumberg (blu) Die Tagespflege in Blumberg wird ausgebaut. Die Kirchliche Sozialstation kann ganz in ihrer Nähe im Gewann "Kehr ob der Kehr" einen Neubau für Tagespflege für 15 Personen erstellen.

Einstimmig erteilte der Gemeinderat sein Einvernehmen zum Bauantrag. Die Sozialstation bietet seit Januar 2017 Tagespflege im Eichbergstüble des Betreuten Seniorenwohnens an. Ab April will auch die Awo im neuen Komplex an der Hauptstraße Tagespflege anbieten sowie eine Seniorenwohngruppe mit zwölf Plätzen.