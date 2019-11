Die Stufen 7 und 8 sowie die Stufen 9 und 10 der Blumberger Realschule spielten die Basketballmeister aus. Zum ersten Mal wurde neben den sportlichen Leistungen auch die Trikotauswahl prämiert. In teilweise sehr engen und emotional geführten Partien zirkulierte der Ball schnell, und so mancher Distanzwurf fand den Weg in den Korb, was zu frenetischem Jubel auf und neben dem Feld führte.

Blumberg Realschule Blumberg: Jonas Schuster, Fabian Pendzialek und Angelina Schirinkin sind Schülersprecher für die Oberstufe.

Am Ende siegten die Mädchen der Klassen 8a und 10b, bei den Jungen triumphierten die Klassen 8b und 10a. Zudem wurde informiert, dass die Realschule über die Schulsporthilfe durch einen großen Sponsorenpool finanziell unterstützt wird, um die Ausrüstung der Sporthalle wieder auf den aktuellsten Stand bringen zu können. Bild: Realschule