Die Spannung beim Projektchor der Realschule und beim Chor Via Lumina steigt: Am Freitag, 22. März, treten die beiden Chöre gemeinsam auf der Leipziger Buchmesse auf. Es ist der bisherige Höhepunkt eines Projekts zur Völkerverständigung, das Chorleiterin Angelika Dohlien von Via Lumina ins Leben gerufen hat. Das Projekt mündet in drei Büchern, das erste Buch wird auf der Leipziger Buchmesse vorgestellt, passend dazu erfolgt der Chorauftritt.

Begegnung vom Westen und Osten

In dem Projekt geht es um die Begegnung von Orient und Okzident, sprich dem Osten und Westen, die einst schon Altmeister Goethe in seinem West-östlichen Divan sowie Mozart in seiner Oper "Die Entführung aus dem Serail" aufgegriffen haben. Angelika Dohlien und den Chormitgliedern ist es ein Anliegen, neue Sichtweisen zu eröffnen und damit letztlich Berührungsängste abzubauen.

Beeindruckt hat Dohlien ein Satz von Realschullehrerin Anja Schuler, die den Projektchor leitet. Schuler habe gesagt: "Wisst ihr, wir zeigen den "fremden Menschen in unserem Land, dass wir uns auch einmal auf sie einlassen und sie sich nicht immer auf das für sie Neue, Fremde einlassen müssen." Damit, so Dohlien, würden sie für die Menschen eine Brücke bauen.

Kind im Kriegsgebiet träumt vom Frieden

Die Besucher werden Lieder hören wie das bekannte „Hallelujah" oder „Weiße Fahnen“, ein Lied, das von einem Kind in einem Kriegsgebiet handelt, das ständig davon träumt, dass weiße Fahnen wehen und dass es Frieden gibt, schildert Angelika Dohlien. Das Lied „Schattenkinder“ handelt von einem Kind in Aleppo, Angelika Dohlien schrieb es nach einer Fernseh-Reportage über Aleppo, bei der mitten in der zerbombten Stadt plötzlich ein Kind auftauchte und über die Trümmer lief.

„Keiner hat das Kind erwähnt“

Was sie dabei am meisten bewegte: „Keiner hat das Kind erwähnt.“ Der Kameramann habe die Kamera einfach weiter geschwenkt. Den Unterschied von Krieg und Frieden verdeutliche auch das Lied „Wunschzettel vom kleinen Charly“: „Kinder, die in Frieden leben, haben Wünsche, Kinder, die in Kriegsgebieten leben, haben nur einen Wunsch: Frieden“, schildert Dohlien.

Drei Auftritte

Insgesamt hat die Chorgemeinschaft drei Auftritte vor sich: am 22. und am 23. März in Leipzig auf der Buchmesse sowie am Sonntag, 24. März, in Berlin in der Friedenskirche neben dem Opernhaus. Die Generalprobe für die großen Auftritte ist am Donnerstag, 14. März, um 19 Uhr in Blumberg in der Realschulaula.

Die Reise ist gebucht, der Bus ist schon bestellt. Insgesamt fahren 31 Schülerinnen und Schüler mit, sie erhalten für die vier Schultage unterrichtsfrei, sagte Rektor Egon Bäurer.

Die Reise bietet neben der Buchmesse ein reichhaltiges kulturelles Programm, unter anderem mit dem Besuch des Gewandhaus-Orchesters in Leipzig, einem Besuch des MDR-Fernsehturms sowie eine Stadtfahrt in Leipzig. In Berlin besucht die Gruppe die Philharmonie, das Wachsfigurenkabinett, dazu gehört eine Spreefahrt. Wer sich umgehend anmeldet, kann auch noch für den Besuch im Bundestag eingetragen werden. Die Schüler übernachten in einer Jugendherberge, die Erwachsenen übernachten in einem Wellnesshotel.