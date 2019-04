Blumberg – Für Realschülerin Xenia Rösch ist diese Woche außergewöhnlich. Die Neuntklässlerin absolviert wie ihre Klassenkameraden ein Praktikum, Xenia ist in der Stadtverwaltung Blumberg im Bereich Wirtschaftsförderung und Standortmarketing. Mit ihrer Betreuerin Lena Hettich plant sie den Ostermarkt am kommenden Sonntag.

Xenia macht es besonders Spaß, mit dem Computerprogramm zu arbeiten. Mit anderen Praktikanten zusammen hat sie bereits Pläne für das Sommerferienprogramm erstellt. Persönlich findet sie einen Praktikumstag im Vergleich mit einem Schultag ungewohnt. Ihre Betreuerin bewertet Xenias Arbeit positiv.

Der Neuntklässler Luca Koslowski sammelt praktische Erfahrungen in der Fußorthopädie von Reiner Herrmann. Der Orthopädie-Meister erklärte ihm den Aufbau eines Fußes und zeigte ihm, wie er Schuhsohlen herstellt. Im Vergleich mit einem Schultag findet Luca die Woche in der Fußorthopädie abwechslungsreich, ohne den Lerndruck. Der Realschüler kann sich vorstellen, mit diesem Beruf später sein Geld zu verdienen. Sein Betreuer Reiner Herrmann findet Luca habe handwerkliches Geschick und erwähnt auch seine gute Auffassungsgabe.

Die evangelische Kindertagesstätte hat ebenfalls eine Praktikantin aus der Realschule. Eine Woche lang hilft Melek Babur dem Erzieherteam, die Kinder mit zu betreuen und spielt mit ihnen. Dabei war sie überrascht, wie schnell die Kinder lernen und wie groß die Neugier der Kinder ist.

Den Umgang mit den Kindern findet Melek toll, er sei auch lehrreich, findet sie. Im Vergleich mit einem Schultag findet sie das Praktikum ungewöhnlich aber spannend. Sie kann sich durchaus vorstellen, den Beruf als Erzieherin zu erlernen.

Auch für Praktikantin Pia Fischer ist die Woche anders. Sie hat im Ingenieurbüro ibs/Schweizer eingeübt Häuser in verschiedenen Perspektiven zu zeichnen. Das kann sie zeichnerisch oder am Computer. Zudem kann sie bereits Quer- und Längsschnitte von Häusern zeichnerisch anfertigen. Die zeichnerische Arbeit macht ihr Vergnügen und auch die Abwechslung von einem Schultag bringt die Realschülerin auf die Gedanken, diesen Beruf später auszuführen.

Im Salon Samira ist diese Woche Taha Özsoy beschäftigt. Er zeigt sich hilfsbereit und zieht sein Motto "Der Kunde ist König'' in vollen Zügen durch. Auch seine Bezugsperson Songül Dogruoglu ist mit seiner Leistung zufrieden und für den Praktikanten zuversichtlich. Der Beruf als Friseur könnte für Taha in Frage kommen. Die Art, wie er Menschen unterhält, ist bemerkenswert.

BORS-Praktikum

Um sich auf den Beruf vorzubereiten, leisten die Schüler Praktika in Unternehmen, Handwerksbetrieben, bei Behörden und Dienstleister. Die 80 Neuntklässlerinnen und Neuntklässler der Blumberger Realschule leisten diese Woche ihr Schülerpraktikum für die Berufsorientierung ab (BORS). In 69 Betrieben in Blumberg und in der Umgebung schnuppern sie Arbeitsluft und erfahren, was auf sie später zukommt. Meryem Erdem aus der Klasse 9a leistet ihr BORS-Praktikum in der SÜDKURIER-Redaktion. Hier erfährt sie hautnah, wie die Tageszeitung SÜDKURIER entsteht, worauf die Redaktion bei der Auswahl der Themen achtet und was beim Schreiben der Berichte wichtig ist. Sie hat einige ihrer Klassenkameraden im Praktikum besucht und berichtet darüber.