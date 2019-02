von Susanne Freitag

Blumberg – Ein Garant für bunte Kostüme und beste Stimmung ist die Frauenfasnacht der KFD-Frauen aus Blumberg. Und nach einem Jahr Abstinenz war die Stimmung am Freitagabend im Saal unter der Kirche in Blumberg umso besser. Die beiden Vorsitzenden Carola Schmieder und Carin Eichler konnten viele Damen begrüssen, die auch aus den Ortsteilen gekommen waren.

Zwei Premieren

Und im Programm hatten sie gleich zwei Premieren. Rosemarie Sonntag und ihre Frauen, die eigentlich zweimal pro Woche als Nordic Walking Gruppe im Umland zu sehen sind, zeigten in ihrem Tanz als Rollatorengirls, wie wendig diese sein können. Zuerst langsam einmarschierend und leichte Dehnübungen machend, und dann plötzlich Rock'n'Roll-tanzend über die Bühne sausend.

Liebevolle Kostümierungen

Das weibliche Publikum war schon nach dem ersten Programmpunkt hin und weg. Eine weitere Premiere hatte dann auch Brigitte Dargel mit ihrer Bütt „Die Autobiographie einer modernen Frau“. Anschliessend lieferten die Damen aus Kommingen mit ihrem Tanz „Day oft he Dead“ eine schöne Darbietung. Dabei stand auch die Kostümierung im Vordergrund.

So bunt und fröhlich geht es bei der Blumberger Frauenfastnacht auf der Bühne zu. Bild: Susanne Freitag | Bild: Susanne Freitag

Um ein allseits bekanntes und vornehmlich weibliches Problem ging es dann in dem Lied der KFD-Frauen und der Cellulite. Die lauten Zurufe aus dem Publikum bekräftigten die Aussage. Weiter ging es dann mit einem Sketch „Die drei Verkäuferinnen“ und dem Tanz der FC Damen Riedöschingen, die auch schon jahrelang nach Blumberg kommen. Carola Schmieder als Tante Lola ging dann in die Bütt um ihre Erfahrungen mit dem Modelabel H&M mitzuteilen. Und der Höhepunkt des Abends war der Tanz der "Ladykracher" aus Nordhalden.

Alle Akteure bekamen sehr viel Applaus und die Stimmung war von Anfang an super. Musikalisch wurden die Damen von Pirmin Wäldin unterhalten, der immer wieder gerne nach Blumberg kommt. Und die anderen fünf Männer, die an diesem Abend erlaubt waren, waren in der Küche zum Spüldienst eingeteilt.