Blumberg (blu) Einstimmig hat der Blumberger Gemeinderat am Donnerstag die Eintrittspreise für das Panoramabad um bis zu 20 Prozent angepasst. Das Panoramabad sei jetzt seit seiner Sanierung für rund fünf Millionen Euro drei Jahre in Betrieb, erklärte Bürgermeister Markus Keller, die Stadt bezuschusse jeden Badebesuch mit annähernd zehn Euro (dieses Jahr kamen 30 000 Badegäste). Im nächsten Jahr seien Investitionen von 400 000 Euro für ein neues Kinderplanschbecken vorgesehen. Außerdem biete die Stadt Blumberg für das Panoramabad die relativ günstige Saisonkarte an.

Blumberg Blumberger Panoramabad: Doch noch 30 000 Besucher Das könnte Sie auch interessieren

Stadtrat Hannes Jettkandt, Sprecher der Freien Liste, stellte fest, das Panoramabad sei eine ausgezeichnete Einrichtung für die Blumberger Bevölkerung. Neben der Investition von 400 000 Euro würden angesichts der Entwicklung bei den Heizkostenpreisen nächstes Jahr auch die Unterhaltskosten für das Bad steigen. Da mache es keinen Sinn, nur mit Centbeträgen zu operieren.

Region Wir haben vom Schwarzwald bis zum Bodensee gesucht… keine Spur von dieser Seite Das könnte Sie auch interessieren

Für die SPD/FDP-Fraktion signalisierte ihre Sprecherin Ursula Pfeiffer ebenfalls Zustimmung. Das Bad sei eine sehr schön gepflegte Anlage.

Blumberg Arschbombenwettbewerb im Blumberger Panoramabad eine Wucht Das könnte Sie auch interessieren

Die Eintrittspreise Einzeleintritt für Kinder und Jugendliche von sechs bis 18 Jahren sowie Schüler und Stunden und Schwerbehinderte ab 2019: 3 Euro (bisher 2,50 Euro); Erwachsene ab 18 Jahren: 4,50 Euro (4 Euro); Elternteilkarte einschließlich angehörigen Kindern unter 18 Jahren, Schülern und Studenten unter 25 Jahren: 6 Euro (5 Euro); Familienkarte: Familien einschließlich angehörigen Kindern unter 18 Jahren, Schülern und Studenten unter 25 Jahren: 10 Euro (9 Euro); Schüler auswärtiger Schulen im Klassenverband mit dem Lehrer sowie auswärtige Jugendgruppen in Begleitung einer Aufsichtsperson: 2 Euro (1 Euro) Freien Eintritt haben Schüler städtischer Schulen im Klassenverband mit dem Lehrer sowie Kinder von drei bis schs Jahren. 12er Karten: Kinder und Jugendliche 30 Euro (25 Euro); Erwachsene 45 Euro (40 Euro); Saisionkarten: Kinder und Jugendlichen 42 Euro (35 Euro); Erwachsene 72 Euro (60 Euro); Elternteilkarten 84 Euro (70 Euro); Familienkarte: 144 Euro (122 Euro) (blu)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein