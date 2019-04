von Reiner Baltzer

Der Ostermarkt ist bei den Händlern, Vereinen und Privatpersonen zu einer gefragten Veranstaltung geworden. Für den Markt am Sonntag, 14. April, haben sich 63 Standbetreiber angemeldet. Drei weitere Interessenten stehen noch auf der Warteliste.

"Falls Angemeldete noch abspringen, holen wir die vorgemerkten Standbetreiber noch mit ins Boot", sagte Nadine Götz von Tourist-Info. Zusammen mit dem Vorsitzenden des Gewerbevereins, Bodo Schreiber, und seinen Mitgliedern, hält Nadine Götz die Fäden für die Durchführung des Ostermarkts in der Hand.

Acht Geschäfte bei verkaufsoffenem Sonntag

Mit dem Netto-Markt und dem neuen Blumengeschäft im Tröndle-Bau, werden sich zwei weitere Unternehmen am verkaufsoffenen Sonntag beteiligen. Somit wären es acht Geschäfte, die mitmachen wollen. Eine Beteiligung also, die es lange nicht gegeben habe, war zu hören.

So können jetzt am Sonntagmorgen Ute Glander und Clemens Benzing aus dem Vorstand des Werbeverbunds "Blumberg Gewerbevereint" die Ostermarktbetreiber auf die Standplätze am Marktplatz, auf der Tevesstraße und ein Stück weit auf der Hauptstraße einweisen.

Eröffnung um 11 Uhr

Der Ostermarkt wird am Sonntag um elf Uhr eröffnet und endet gegen 19 Uhr. Die Besucher können sich auf einen prachtvollen Ostermarkt mit vielen Attraktionen freuen. Die österlich geschmückten Stände laden zum Verweilen ein. Nicht nur "Österliches" werde angeboten, sondern auch viel Gebasteltes, Modeschmuck, Spezialitäten aus Baden-Württemberg und Leckereien aus der Region dürften entlang der Flaniermeile die Besucher begeistern.