Die Nikolausstiefel Aktion von der Stadt Blumberg und dem Werbeverein Blumberg Gewerbevereint scheint auch im zweiten Jahre ein Erfolg zu werden.

Bis Mittwoch konnten die Kinder Ihre selbst gebastelten Nikolausstiefel im Rathaus abgeben. Stand jetzt wurden 425 Stiefel abgegeben, teilt Lena Hettich von der Wirtschaftsförderung mit. Das seien rund 50 mehr als voriges Jahr, betont ihre Kollegin Alexandra Bouillon. Hettich vermutet, dass diese Woche noch die ein oder anderen Nachzügler kommen werden. Hier nochmal ein paar Infos zur Aktion:

Die Nikolausstiefel werden jetzt im Rathaus mit Leckerreien befüllt und dann an die mehr als 20 teilnehmenden Geschäfte und Betriebe verteilt. Am Nikolaustag, dem 6. Dezember, können die Kinder dann ihre Stiefel mit der Stiefelnummer, die sie bei der Abgabe erhielten, in den Geschäften suchen, mit den Kernöffnungszeiten 9 Uhr bis 12.30 Uhr und 14.30 Uhr bis 18 Uhr. Falls jemand länger geöffnet hat, ist dieses natürlich kein Problem!

Mit der Aktion wollen Stadt und Blumberg Gewerbevereint die Menschen mehr in die Innenstadt bringen.

Die Bäckerei Knöpfle bäckt für uns auf den 6. Dezember wieder Weckmänner für jeden Stiefel, die sie sponsert. Für die Stadt wäre es hilfreich, wenn jeder Betrieb seine Weckmänner direkt bei der Bäckerei Knöpfle abholt.