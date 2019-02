von Reiner Baltzer

Nach 60 Jahren seit ihres Bestehens hat auch in der Blumberger Narrengesellschaft die Emanzipation Einzug gehalten. Diese Festellung machte bei der Generalprobe für die Programmabende die stellvertretende Vorsitzende Elke Bellhäuser voller Freude. Unterstützt wurde sie dabei vom Präsidenten der Gesellschaft, Mark Lengsfeld, und später natürlich auch von Sitzungspräsident, Friedhelm Friker, allerdings mit etwas weniger Enthusiasmus. So ging es launig bei der Begrüßung der Programmgestalter weiter.

Die Akteure zeigten vor dem ersten Programmabend am nächsten Samstag auf, dass sie fit für die kommenden Ereignisse sind. In elf Programmpunkten können sich die närrischen Gäste dann in die zauberhafte Wunderwelt der Narrengesellschaft entführen lassen, sich amüsieren, schmunzeln oder einfach nur herzhaft lachen. Peter und Andreas Arlt haben ein wunderbares Bühnenbild erstellt, entsprechend dem Motto der Programmabende.

Silvio Czikora-Pozar, Thorsten Mittelstädt und Helmut Bouillon von den Burgpfeifern bestechen als Räuber bei der Kasperle-Aufführung. Bilder: Reiner Baltzer | Bild: Reiner Baltzer

Sitzungspräsident Friedhelm Friker wurde an der Generalprobe von einer Abordnung der Riedböhringer Landfrauen im Narrenratshäs überrascht. Die Damen saßen auf dem Narrenbock, der bisher nur den Herren vorbehalten war. Diese einmalige Aktion diente zum Friedensschluss des Sitzungspräsidenten mit den Riedböhringern, die er schon öfters liebevoll gekabbelt hatte, insgesamt (oder auch doch nicht).

Zusammen mit seiner Zauberer-Professoren-Meute vom Hogwarts-Campus und dem zweiten Ansager, Professor Snape, alias Simon Höfle, entführte er die närrischen Zuschauer, darunter auch Pflegebedürftige aus dem Haus Eichberg, in die Welt der Märchen, Zauberei und Magie. Im Mittelpunkt einiger Vorträge und Aufführungen stehen aber auch der Werdegang der Narrengesellschaft seit dem Gründungsjahr 1959 und Geschichten aus dieser Zeit.

Alle bekannten Gruppierungen und bekennenden Fastnachter sind wieder mit von der Partie. Mit viel "Hallo Narro" werden die Büttenredner, Aufführenden und Tanzenden begrüßt und verabschiedet. Mit viel Witz, Ironie und Spaß an der Freude, werden die Moderatoren von der Zaubererhochschulleitung der Narrengesellschaft durch das Programm führen, um ein paar vergnügliche Stunden anzukündigen.