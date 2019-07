von Christiana Steger

Ein abwechslungsreiches Programm hatten Lehrer und Schüler zusammengestellt und musiziert wurde mit Gitarre, E-Gitarre, Blechblasinstrumenten , Keyboard und Klavier. Zur Einstimmung spielte ein Gitarrenensemble „ Ode an die Freude!“ und den beliebten Folksong „Oh, Susanna“. Besinnlich stellte das zweite Ensemble „Abendlied der Zwerge“ vor. Die großen, altersmäßig sehr unterschiedlichen Ensembles interpretierten harmonisch und begleitet von den beiden Lehrern kam die Spielfreude sofort bei den vielen Zuhörern an. Alle diese Schüler haben erst seit kurzer Zeit Unterricht und machten ihre Sache richtig gut.

Das waren nicht „Der Tom und der Johnny“, sondern Mika und Luka Ravic, die das kleine Spielstück beim Vorspiel reizend interpretierten. | Bild: Christiana Steger

Mit Solovorträgen ging es weiter und begleitet von Otmar Mayer erklang am Bariton das klassische „Trumpet Voluntary“. „Max und Moritz „ verübten ihre Streiche und die „Straßenbahn“ rumpelte über die Schienen. Zwischen vielen bekannten Volks-und Kinderliedern aus dem jeweiligen Schulwerk erklang selbstbewusst und sehr sicher interpretiert „For he‘s a jolly good fellow“ im Klaviersatz. Altmeister Bach war mit einer „Bourree“ vertreten und einfühlsam mit gelungener Phrasierung“ erklang Grennsleeves“ im Satz für Horn.

Auch Erwachsene nehmen an der Musikschule Unterricht und so spielte Elke Sarkissian E-Gitarre zusammen mit Stefan Langhammer E-Bass und Otmar Mayer Keyboard eine temperamentvolle spanische Romanze. Manch ein Zuhörer wird sich bei dieser Melodie an die deutsche Liedversion „Eine Liebe auf Zeit ist ein Spiel ohne Glück“ erinnert haben. Viel verdienten Beifall gab es für alle Musiker und ihre Lehrer.