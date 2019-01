von Conny Hahn

Blumberg – Im neu eröffneten Musikstudio "TonSpur" im Jugendhaus Malibu können Blumbergs Jugendliche seit Donnerstagabend als Musikproduzenten ans Werk gehen.

Streetworker Matthias Weiß bietet der Jugend aus der Kernstadt und den Ortsteilen damit nicht nur die Möglichkeit, im Lounge Cafe "StreetZ" Musik zu hören, sondern nun auch selbst welche zu produzieren. Der Anstoß kam von einigen Jugendlichen, die das Jugendhaus regelmäßig besuchen. "Wir hören gerne Hip Hop und wir wollen auch selber Hip Hop machen", traten sie an Matthias Weiß heran. Er nahm sich dem Wunsch an und kümmerte sich darum, eine Lösung zu finden. Mit Hilfe von Spendengeldern konnte er schließlich das nötige Equipment anschaffen.

Eine digitale Audio-Arbeitsstation, die man sich ähnlich wie ein Keyboard vorstellen kann, dient im ersten Arbeitsschritt als Spielfeld und ermöglicht es den Nutzern, mit ihren Händen kreativ zu werden und ganz individuell oder auf Basis vorgefertigter Bausteine mit Drum-Rhythmen, Akkorden und Melodien eigene musikalische Sequenzen zusammenzustellen und abzumischen. Die Bandbreite ist dabei natürlich nicht nur auf Hip Hop begrenzt, Lieder sämtlicher Stilrichtungen können mit dem Gerät erstellt werden.

Nach Bedarf ist es auch möglich, mit Hilfe eines Mikrofons Songtexte einzusingen oder einzusprechen sowie Melodien mit herkömmlichen Instrumenten einzuspielen. Am Computer mit semiprofessioneller Bearbeitungs-Software geht es nach dem Einspielen der musikalischen Ideen an die Bearbeitung der Kreationen, die dort detailliert arrangiert und finalisiert werden können. Ein wenig Übung braucht es schon, bis man sich in der Welt der Musikproduktion zurechtfindet. Doch Matthias Weiß kennt sich mit den Geräten aus und steht den interessierten Jugendlichen als Coach zur Verfügung, nachdem er bereits während einer früheren Tätigkeit in einem Jugendhaus in Freiburg ein Tonstudio eingerichtet hat.

Die offizielle Eröffnung des Musikstudios "TonSpur" fand am Donnerstagabend im Jugendhaus Malibu statt. Neben Matthias Weiß waren auch die Gemeinderäte Hannes Jettkandt, Stefan Zürcher und Helmut Mirowsky (alle Freie Liste) sowie Werner Waimer (FDP) vor Ort, um sich ein Bild vom neuen Angebot im Blumberger Jugendhaus zu machen. Sie waren erstaunt, welche umfangreichen Möglichkeiten das neue Equipment bietet und wie wenig Platz dafür lediglich notwendig ist, als Matthias Weiß den Erstellungsprozess eigener Musik erläuterte.

Eine Vorführung anhand eines echten Songs bekamen sie allerdings nicht, die Jugendlichen fanden sich erst nach der offiziellen Eröffnung im Malibu ein und beschnupperten das neue Angebot in einem separaten Raum im Obergeschoss. Matthias Weiß ist überzeugt, dass das Tonstudio von den Jugendhaus-Besuchern angenommen wird, da einige von ihnen bereits erste eigene Songs geschrieben hätten. Seine Idee ist es, den jungen Nachwuchs-Produzenten auch eine Plattform für die Veröffentlichung ihrer Songs zu bieten und im Sommer ein Konzert zu veranstalten, bei dem die Jugendlichen ihre produzierten Lieder präsentieren können.