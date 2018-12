von Hans Herrmann

Die Jugendabteilung des TuS Blumberg richtet vom Donnerstag, 27., bis Samstag, 29. Dezember, ihre beliebten Nachwuchsturniere in der Eichbergsporthalle aus. Insgesamt werden sich im Spiel mit der beliebten Rundumbande 78 Mannschaften auf dem Hallenparkett präsentieren. Wenn am Donnerstagmorgen um 9 Uhr das erste F-Jugendturnier mit der Partie TuS Blumberg gegen den FC Bräunlingen angepfiffen wird, ist dies der Auftakt zu einer echten Mammutveranstaltung.

In drei Siebenergruppen tragen die F-Junioren zum Startschuss ihre Spieltage aus. Der Gastgeber TuS Blumberg stellt gleich zwei Mannschaften. Mit dem SV Fützen in der Staffel 2 sowie dem VfL Riedböhringen in der Staffel 3 stellen sich weitere lokale Teams vor. Insgesamt werden am Eröffnungstag 63 Spiele ausgetragen. Am Freitag, 28. Dezember, geben von 9 bis 15.20 Uhr 18 G-Jugendmannschaften (Bambinis) aufgeteilt in drei Sechsergruppen den Ton an. Viele vier- bis sechsjährigen Minikicker werden hier mit dem Ball ihre Premiere feiern.

Mammutveranstaltung

Der Gastgeber TuS Blumberg sowie der VfL Riedböhringen stellen gleich zwei Teams. Der SV Fützen ist mit einer Mannschaft am Start. Nach diesem Spektakel stehen ab 15.30 Uhr bis 20.30 Uhr drei weitere D-Jugendturniere auf dem Programm. In drei Fünfergruppen werden drei Tagessieger ausgespielt. Starke Mannschaften wie der FC 08 Villingen oder die DJK Donaueschingen gehören zu den Favoriten. Auch der Nachwuchs vom Gastgeber TuS Blumberg will sich beweisen.

D-Jugend stark besetzt

Am Samstag, 29. Dezember spielen zum Abschluss insgesamt 24 E-Jugendteams, aufgeteilt in vier Sechsergruppen ihre jeweiligen Turniersieger aus. Der TuS Blumberg ist hier gleich mit drei Mannschaften am Start. Mit insgesamt 60 Begegnungen herrscht von 9 bis 19 Uhr nochmals echtes Fußballfieber. Der Jugendleiter des TuS Blumberg, Marcus Reifenstahl sieht seine Abteilung für dieses dreitägige Fußballevent bestens vorbereitet.