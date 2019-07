von Gernot Suttheimer

Mit einem Bühnenstück setzte die Theater AG der Eichbergschule zum Schuljahrsabschluss noch einen Akzent. Dabei thematisierten die Kinder der Grund- und Werkrealschule Eichberg Mobbing.

Die Ritterrüstung quietscht

Beim Laufen gibt die silberne Rüstung ständig Geräusche von sich. Deshalb wird der junge „Mann“ auch „Ritter Quietsch“ genannt und von den Leuten auf dem Marktplatz richtig gemobbt. Das kleine Theaterstück mit dem gleichnamigen Titel verfasste Stefan Schmid für die Theatergruppe der Eichbergschule. Inszeniert hat es die Lehrerin der vierten Klasse, Michaela Ruhnke. Seit 2012 leitet sie die Theater-AG. Seit dieser Zeit machen die Kinder der Klassen zwei bis vier immer begeistert bei den wochenlangen Proben und Aufführungen mit“, freut sich die studierte Theaterpädagogin.

Natürlich waren die Kinder vor der Aufführung am Montagabend in der Realschulporthalle aufgeregt. Nach zwei Darbietungen vor ihren Schulkameraden zeigen sie das lehrreiche Stück vor ihren Angehörigen. Insgesamt 13 Mädchen schlüpften in die mittelalterlichen Kostüme und agierten zu altertümlicher Musik. Im Mittelalter, als es noch Drachen gab, kämpften Ritter um die Gunst ihrer Auserwählten. Ritter Quietsch macht das auch trotz seiner alten Rüstung. Die habe durch die vielen Kämpfe sehr gelitten, sagt er. Er möchte die stolze Prinzessin Bella für sich gewinnen.

Doch ganz so stolz ist diese nicht, sondern zeigt Verständnis für den quietschenden Ritter. Die Leute auf dem Marktplatz reagieren anders, sie mobben den Ritter und sind nicht zimperlich. Sie bedrängen den Silberritter ganz schön und zwingen ihn sogar auf den Boden. Bella jedoch lässt ihn von einem zahmen Drachen zu sich bringen. Nachdem die Scharniere mit einer Portion Öl geschmiert wurden, stellt der Ritter erstaunt fest, dass seine Rüstung nicht mehr quietscht. So gibt es kein Hindernis mehr, dass er und Bella sich einig werden. Die Prinzessin verbietet den Leuten auf dem Markt, den Ritter weiter zu mobben.

Prinzessin verbietet das Mobbing

Die Kinder stellen zum Schluss fest, dass es im Leben auf Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit und Verständnis ankommt. Das Stück endet in einem lebhaften Tanz aller Beteiligten und natürlich mit einem Solo von Prinzessin und Ritter. Nach dem herzlichen Beifall zeigte sich Michaela Ruhnke stolz auf ihre Truppe und überreichte jedem Mädchen eine Blume nebst Erinnerungsfoto und eine Schokoladentafel Marke „Ritter Quietsch“. Als weitere Belohnung steht noch ein Eisessen an. Die Theater-AG tritt auch an Weihnachten schulintern auf, erklärte Autor Stefan Schmid.

