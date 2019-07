Der fraktionslose Stadtrat und Einzelkandidat Hermann Zorbach will auch in den Ausschüssen Stimmrecht. Dazu soll der Gemeinderat die Hauptsatzung ändern, und die Sitzzahl von zehn auf elf erhöhen. In einem Schreiben an Bürgermeister Markus Keller und die Fraktionsvorsitzenden betont Zorbach, die Gemeindeordnung sehe diesbezüglich auch eine Einigung vor.

Dann, so schreibt Zorbach, müssten die Sitze nicht nach den Stimm-Anteilen der anderen Listen vergeben werden. Bürgermeister Keller bestätigte dies, sagte aber, Einigung bedeute, dass alle Mitglieder des Gemeinderates dafür sein müssten, ohne Gegenstimme und ohne Enthaltung.

Nach einem ersten Vorstoß von Zorbach im Juni hätten sie sich bei den Fraktionen umgehört, in einem Telefonat mit Zorbach habe er diesem mitgeteilt, dass es Mitglieder gebe, die dem nicht zustimmen würden. Zorbach begründet seinen Vorstoß damit, die Wählerinnen und Wähler Blumbergs hätten ihn trotz seiner Einzelkandidatur beauftragt, seine konstruktiv-kritische Ratsarbeit fortzusetzen und auch dort mitzureden, wo die Hauptarbeit zu leisten sei – in den beschließenden Ausschüssen.