Die Blumberger Feuerwehr soll eine eigene Drehleiter erhalten. Mit großer Mehrheit stimmte der Gemeinderat am Donnerstag gegen einen Antrag der Freien Liste (FL), wonach die für 2020 vorgesehenen 10 000 Euro sowie die Verpflichtungsermächtigung über 750 000 Euro für das Jahr 2021 aus dem Haushaltsentwurf gestrichen werden sollten.

Meinung Lob an die Freie Liste Blumberg! Das könnte Sie auch interessieren

Für den Antrag stimmten nur sechs der anwesenden acht Mitglieder der Freien Liste, Fraktionssprecher Hannes Jettkandt, Rainer Gradinger, Stefan Zürcher, Conny Hahn, Edgar Blessing und Georg Schloms. Gegen den Antrag ihrer Fraktion stimmten Bodo Schreiber und Helmut Mirowsky.

Bild: Lutz, Bernhard

Für die Investition von rund 750 000 Euro werden rund 250 000 Euro Zuschüsse erwartet, eine halbe Million bleibt bei der Stadt Blumberg. CDU-Fraktionssprecher Dieter Selig erklärte, als der frühere Kommandant Reinhold Engesser 2012 den ersten Feuerwehrbedarfsplan erstellt habe, sei klar gewesen, dass es bei der Feuerwehr einen erheblichen Nachholbedarf gebe, bei den Fahrzeugen und den Feuerwehrhäusern.

Meinung Lob an die Freie Liste Blumberg! Das könnte Sie auch interessieren

Die Feuerwehr hatte zur Begründung vor allem die gesetzlich vorgegebenen Rettungszeiten von zehn Minuten bei der Menschenrettung vorgebracht, die von der nächst stationierten Drehleiter der Feuerwehr Donaueschingen nicht einzuhalten seien.

Blumberg Vor der Gemeinderatsentscheidung: Blumberger Feuerwehr zeigt Vorteile der Drehleiter Das könnte Sie auch interessieren

Die Freie Liste hatte dagegen anders argumentiert. FL-Fraktionssprecher Hannes Jettkandt verzichtete auf eine erneute Begründung nach der ausführlichen Begründung vorige Woche. Jettkandt hatte vorige Woche Hinweise zur Leistungsfähigkeit der Feuerwehr des Landesfeuerwehrverbands und des Innenministeriums in Stuttgart zitiert, wonach eine Drehleiter nicht zu den Einsatzmitteln in Blumberg gehöre. Angesichts der großen Investitionen der Stadt wie der Schulcampus, der Ausbau der Kleinkindbetreuung oder die Sanierung beziehungsweise der Neubau der Hallen in Riedöschingen und Riedböhringen werde die Stadt in den kommenden Jahren mindestens 20 bis 30 Millionen Euro neue Schulden aufnehmen müssen. Im Bedarfsfall solle Blumberg die Drehleitern aus Donaueschingen, Bad Dürrheim oder Schaffhausen anfordern.