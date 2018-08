von Reiner Baltzer

Blumberg (bal) Zehn Mädchen waren es, die sich den Bastelnachmittag mit Streetworker Matthias Weiß nicht entgehen lassen wollten. An fünf Tischen im Jugendhaus "Malibu" zeigten die Kinder ihren Einfallsreichtum, als es um die Gestaltung von Bildern und die Herstellung von allerlei Bastelwerken ging.

Miniaturschatztruhen hatten es den Kindern angetan. Da taten sich sechs Mädchen hervor und stellten sich sehr geschickt an. Viel Spaß hatten die jungen Teilnehmerinnen, als es galt, Papierflieger durch die Lüfte sausen zu lassen. Da waren sie eigentlich alle dabei, als sie diese starteten. Eigentlich durfte jedes Mädchen die Aufgaben erfüllen, die im lag.

Natürlich gab es auch zwischendurch Pausen, in denen die Kinder im Freien herumtollen konnten. Dabei wurden dann die Spielgeräte am Jugendzentrum wieder einmal benutzt. Matthias Weiß versorgte die Kinder mit Getränken und kleinen Naschereien, die im übrigen kostenfrei ausgegeben wurden.

Der Streetworker hat die Kinder zum Filmabend am 15. August ins Jugendhaus eingeladen, so auch zu den Highland-Games am 18. August mit Ali Sagin. Russisches Kochen ist schließlich am 23. August angesagt. Dabei gibt es für die Kinder und Jugendlichen interessante Stunden, die in den Sommerferien zum Programm gehören.

