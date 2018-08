von Reiner Baltzer

Blumberg (bal) Der Donnerstag begann für 16 Mädchen und Jungen nach dem Frühstück mit einer Wanderung auf dem Sauweg entlang des Mühlenbachs. Julia Hörenz, Sina Lossau und Jochen Amma, Azubis beziehungsweise Praktikant bei der Stadt Blumberg, hatten dieses Angebot im Ferienprogramm vorbereitet.

Auf der Wanderstrecke gab es sehr viel Abwechslung mit diversen Spielen, bis die Gruppe auf dem früheren Bleichehof am Nordwerk landete. Dort hatten Hufschmied und Pferdehalter Wolfgang Zimmermann und seine Freundin Birgit Vestner ein Pferd bereit gestellt, mit dem die Kinder spielen konnten. Streicheln und Striegeln waren angesagt. Natürlich setzte Wolfgang Zimmermann auch einige Kinder auf das Pferd. Die meisten der Kinder konnten gut mit dem Kaltblüter Haja umgehen. Fast alle hatten ihre Erfahrungen mit Pferden hinter sich, auch die Betreuerinnen Julia und Sina. Das Pferd ließ die Streicheleinheiten mit Ruhe über sich ergehen, bevor dann hinter dem Panoramabad die allseits beliebte Schnitzeljagd begann. In der Vesperpause erhielten die Kinder ein kleines Getränk sowie Äpfel und Laugengebäck. Zum Austoben bot sich dann der Spielplatz Weiher am Sauweg an. Hier fanden die Eltern der Kinder ihre Schützlinge wieder und ließen sich von einem ereignisreichen Vormittag berichten. Für die Stadtverwaltung geht es im Ferienprogramm am Samstag mit dem Arschbomben- und Rutschwettbewerb ab 14 Uhr im Panoramabad weiter.

Ferienprogramm

