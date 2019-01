Blumberg (blu) Die beliebte Blumberger Eisbahn startet am Freitag, 11. Januar, in ihre fünfte Saison. Die Vorbereitungen sind weit gediehen, alle sind startbereit, machte Lena Hettich von der Abteilung Wirtschaftsförderung und Standortmarketing deutlich, bei der die Fäden zusammen laufen.

Hatten viel Spaß bei der Eröffnung der Blumberger Eisbahn, die Läuferinnen under Läufer des Konstanzer REC. Bild: Roger Müller

Am Dienstag beginnt der Aufbau, bereits früh morgens werden die Lastwagen mit den Elementen für den Holzboden erwartet, so Hettich. Am Mittwoch wird der Boden geflutet, damit das Eis aufgebaut werden kann, am gleichen Tag kommen auch die Container für den Schlittschuhverleih und den Verkauf.

Auch an der Bande fanden sich zur Eröffnung der Blumberger Eisbahn zahlreiche Besucher ein. Bild: Roger Müller

Die Eröffnung der wunderschön gelegenen Freiluftbahn ist am Freitag, 11. Januar, um 16 Uhr, Höhepunkt ist dabei ein Eis-Schaulaufen des Konstanzer Roll- und Eissportclubs (REC). Die Eisbahn an der Ecke Hauptstraße/Winklerstraße ist bis 8. Februar täglich geöffnet. Medienpartner ist wieder der SÜDURIER.