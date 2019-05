von Reiner Baltzer

Die Jahreshauptversammlung der Blumberger „Eichberg-Sport-Kegler“ (ESK) brachte es an den Tag. Die Kassenlage muss stabiler werden. Kassenverwalter, Detlef Schenk, wies in seinem detaillierten Bericht darauf hin, dass wegen der hohen Ausgaben erstmals die geringen Reserven im Laufe der letzten Saison angegriffen wurden. Allein für die Kegelbahnen habe der Verein fast 3000 Euro bezahlen müssen.

3000 Euro für Kegelbahnen

Eine Summe die nicht von den Mitgliederbeiträgen gedeckt werde, so der Kassierer. Die nächste Runde dürfte hinsichtlich der Ausgaben dünn werden, ergänzte Schenk. „Wir werden uns über geeignete Maßnahmen Gedanken machen, versprach der Vorsitzende Fritz Obry. Noch seien sie nicht im Bereich der roten Zahlen angelangt, ergänzte er.

Fritz Obry hielt auch in seiner Funktion als Sportwart einen Rückblick auf die vergangene Runde. Die ESK haben derzeit 21 Kegler zur Verfügung. Normalerweise dürfte der Kegelclub in der neuen Sportsaison über die Runden kommen. Dann dürfte es aber, wie im letzten Jahr geschehen, keine Ausfälle geben, so die klare Ansage des Vorsitzenden.

40 Jahre im Verein engagiert

Dann leitete Obry zu einem erfreulicherem Thema über. Es galt, verdiente Mitglieder zu ehren. Johann Lorenz und Martin Bentele haben sich 40 Jahre um den Sportclub verdient gemacht und wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt. Johann Lorenz hat 28 Jahre die Kassengeschäfte verwaltet und war außerdem ein Jahr lang als Sportwart eingesetzt. Martin Bentele leitete zehn Jahre den Club, war sechs Jahre zweiter Vorstand und zwei Jahre Sportwart. Michael Grieving hat sich seit zehn Jahren dem Kegelsport verschrieben und gehörte zu einem der eifrigsten Sportler auf diesem Gebiet.

Silberne Vereinsnadel für Manuela Kuchta

Der Vorsitzende Fritz Obry zeichnete den Mann mit der silbernen Vereinsehrennadel aus. Manuela Kuchta und Margitta Schwarz erhielten jeweils eine Urkunde, die den Nachweis über die absolvierten Kegelsporteinsätze der beiden Keglerinnen im Laufe der zehn Jahre erhielten. Es waren jeweils über 200 Einsätze. Die genaue Anzahl der Rundeneinsätze war auf den Urkunden vermerkt. Schriftführerin Ivonne Schenk berichtete in kurzer Form über die Ereignisse bei den Blumberger Kegelsportfreunden.