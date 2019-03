von Michael Vonnier

Blumberg – Die Narrenzunft Eichberggeister ließ am Wochenende mit ihrem traditionellen Fasnetfunken und Scheibenschlagen ein lange vermisstes Blumberger Brauchtum wiederaufleben. Die zweitälteste Blumberger Zunft hatte das Scheibenschlagen bereits in den vergangenen 34 Jahren immer wieder ausgerichtet, doch fehlte es zuletzt an Holz und Männern. „Nun haben wir wieder beides!“, stellte Zunftmeister Albert Vonnier stolz fest. „Es ist uns wichtig altes Brauchtum zu erhalten und weiter zu Tragen.“

30 Ster Holz gesammelt

Zwei ganze Tage verbrachten die aktuell 15 aktiven Geister und vier Anwärter damit, das in einem Dreivierteljahr gesammelte Holz von circa 30 Ster zu einem circa sechs Meter hohen und vier Meter durchmessenden Scheiterhaufen aufzuschichten.

Nach der offiziellen Begrüßung im Gewann Scheibenrain vor fast 300 Besuchern durch Zunftmeister Albert Vonnier eröffnete der Fanfarenzug Zollhaus festlich den Abend. Vonnier dankte vorab Hans-Martin Vetter für die Bereitstellung seiner Felder am Eichberg und der Firma Feederle Stahlbau für die Unterstützung bei der Lagerung des Holzes. In der folgenden Dämmerung zogen die Eichberggeister in vollem Häs und mit Fackeln aus dem Eichbergwald herab und entzündeten das große Funkenfeuer.

Danach hieß es traditionell „Schibi, Schibo, wem soll die Schiebe goh …“

Den Anfang des Scheibenschlagens machte Bürgermeister Markus Keller, der gekonnt die erste Scheibe für die Stadt Blumberg schlug. Es folgten als Vertreter der Blumberger Geistlichkeit Pfarrer Guido Palazzari und der Pfarrgemeinderatsvorsitzende Ekkehard Faller in Vertretung für Pfarrer Karlheinz Brandl. Daraufhin ließen es sich auch die begeisterten Besucher nicht nehmen, die ein oder andere „Schiebe“ für Zunft, Familie und allerlei andere Belange zu schlagen. Für Speis und Trank war bestens gesorgt, und so verbrachten die meisten Besucher noch einige Stunden rund um das heiß brennende Funkenfeuer.

Die zuletzt personell etwas schwach besetzte Zunft erfreut sich neuerdings wieder wachsender Beliebtheit und kann im kommenden Jahr am Schmutzigen Donnerstag gleich mit der nächsten Traditionsveranstaltung aufwarten: Der traditionellen Eichberggeister Taufe, bei der sie gleich vier Anwärter auf urig-schöne Weise in ihren Geisterkreis aufnehmen wird.