Am Schmutzigen Donnerstag werden vier hoffnungsfrohe Anwärter in den Kreis der Blumberger Zunft aufgenommen.

Am Schmutzigen Donnerstag gibt es in Blumberg dieses Jahr einen weiteren Höhepunkt. Die Eichberggeister laden am Nachmittag zu einer Taufe ein.Die Geistertaufe der Eichberggeister verspricht wieder ein Spektakel zu werden. Um circa 15 Uhr werden die