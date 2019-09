von Reiner Baltzer

Der Reitplatz bei Fützen ist am Sonntag zum Treffpunkt der Reiterfreunde der Umgebung geworden. Im Rahmen des traditionellen Reitertages ging es auch um Meisterehren in der E- und A-Dressur. Außerdem trat die Jugend des Vereins zum Wettkampf an.

Fützen Tolle Leistungen bei Vereinsmeisterschaft der Blumberger Reiter Das könnte Sie auch interessieren

16 Teilnehmerinnen gingen an den Start. Dabei zeigte es sich, dass der Pferdesport in Blumberg eine Domäne für Mädchen und Frauen bleibt. „Wir haben mit mehr Teilnehmern gerechnet“, sagte die Vereinsvorsitzende, Miriam Brugger, bei einem Gespräch. Trotzdem sei sie mit dem Verlauf durchaus zufrieden, zumal viele sachkundige Zuschauer als Gäste dabei waren.

Blumberg Katharina Hönscher ist neue Sportwartin des Reit- und Fahrvereins Blumberg Das könnte Sie auch interessieren

In der A-Dressur hatte Larissa Ritzi die Nase vorn, gefolgt von Karin Wanner und Alina Steurer. Beim Wettstreit in der E-Dressur gab es mit Alina Steurer und Estella Ritzi bei Punktgleichheit zwei Erstplatzierte. Rang zwei belegte Karin Wanner, Platz drei Lilly Liebens. Die Mädchen aus der Vereinsjugend des Vereins wurde unter Anleitung von Beate Burger aus dem Verband heraus ins jeweilige „Rennen“ geschickt. Hier war es Lilly Liebens, die die höchste Punktzahl erreichte, gefolgt von Johanna Schudel und Jana Godes.

Zu wenig Teilnehmer für Geschicklichkeitsturnier

Im Anschluss der Meisterschaften zeigte Lene Haamann schick kostümiert ihre Kreativität bei einer Freestyldressur. Das vorgesehene Geschicklichkeitsturnier musste mangels Beteiligung ausfallen. Die Siegerehrungen übernahmen neben der Vorsitzenden Brugger der Richter in der Dressur, Rolf Eck, und Veronika Schmid als Schleifentafelträgerin. Die Organisatorinnen des Reitertages erwiesen sich als gute Gastgeber. Der Blumberger Reit- und Fahrverein lädt schon jetzt alle Mitglieder der dem Reiterring Schwarzwald-Baar angeschlossenen Vereinen sowie nichtorganisierte Reiter, Fahrer, Pferdebesitzer und -betreuer zu einem Sicherheits- und Unfallverhütungslehrgang ein.