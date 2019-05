von Gernot Suttheimer

Blumberg – „Das war das Schönste, was ich je gemacht habe“, sagte die Musikpädagogin und Komponistin Angelika Dohlien am Sonntagabend in der evangelischen Stadtkirche in Blumberg. Die Rede war von dem Projekt „Voice Vocal Peace – das Konzert der Völkerverständigung„.

Blumberg Eine Studienfahrt mit ganz viel Musik Das könnte Sie auch interessieren

Und Dohlien war bei dieser Aussage mit allen an dem Projekt Beteiligten einig, das sie nach Leipzig zur Buchmesse und nach Berlin führte, und das sie jetzt gemeinsam einem interessierten Publikum vorstellten. Beteiligt an der Fahrt nach Leipzig und Berlin waren der Projektchor der Realschule Blumberg mit den beiden Musiklehrerinnen Anja Schuler und Corinna Hipp und das Ensemble Via Lumina unter Leitung von Angelika Dohlien mit insgesamt 34 Personen.

Begegnung von Ost und West

In Wort, Bild und Ton wurden die Angehörigen und ihre Freunde am Sonntagabend über eine Reise informiert, die sich nach Meinung aller gelohnt hat. Bei den Auftritten begegneten sich Orient und Okzident, Islam und Christentum in Musik und Texten. Auf der Leipziger Buchmesse hätten die bereitgestellten Stühle nicht ausgereicht, sagte Dohlien.

Blumberg Blumberger Realschulchor und Via Lumina: Freude auf die Leipziger Buchmesse Das könnte Sie auch interessieren

Die Sängerschar hatte sich den Namen Voices, Vocals und Peace gegeben und wurde überall gut aufgenommen. In den vorgetragenen Liedern werden den europäischen Menschen die eigenen Wurzeln in Arabien aufgezeigt. Im ersten bei der Präsentation vorgetragenen Chorsatz hieß es „Für mich bist Du die Liebe, die Hoffnung, die neues Leben schafft“. Es folgte ein Lied aus Persien im Originaltext, gesungen vom Vokalensemble. Aus Afghanistan stammte ein heiterer vierstimmiger Chorsatz. In einem anderen Lied wurden Mädchen der Tuareg besungen, die entweder im Kampf siegen oder sterben wollen. Am Klavier begleitete Tünde Gosztola.

Blumberg Blumberger Realschüler singen auf Leipziger Buchmesse:Die Kinder wünschen sich Frieden Das könnte Sie auch interessieren

Dohlien und ihr Team berichteten von den Ereignissen der Fahrt, die auch den Besuch wichtiger Orte beinhaltete. Ein Gastauftritt in der Friedenskirche in Berlin wurde gut aufgenommen. Der Projektchor trug dabei unter anderem das von der Zerstörung Aleppos inspirierte und von Dohlien komponierte Lied „Schattenkinder“ vor. Im Plenarsaal des Bundestages durfte der Blumberger Projektchor seine Europahymne singen. Anschließend traf sich die Gruppe mit dem Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei. Als Quintessenz der Reise sagte Angelika Dohlien, es würde keinen Frieden ohne Hoffnung geben. „Wir leben alle auf dem selben Planeten und haben einen Schöpfer“. Sie sieht Europa als hoffnungsvolles Mädchen. Dazu passte dann das Willkommenslied „Hallo Europa„.

Blumberg Realschule Blumberg: Förderverein unterstützt große Projekte Das könnte Sie auch interessieren