von Reiner Baltzer

Vielen Bewohnern der Eichbergstadt ist die Vermüllung in den Bereichen der Glas- und Altkleider-Container am Sportzentrum ein Dorn im Auge. Oft wurde dies dem DRK-Ortsverein Blumberg angelastet: zu unrecht. Zahlreiche Einwohner wollen jetzt nicht mehr wegsehen, wenn Umweltsünder ihren Müll inmitten der Stadt entsorgen.

Die ganze Palette von Hausmüll und Geräten haben die Männer des Bauhofes an und auf den Straßen der Stadt und an den Countainern des Café „Jim Knöpfle“ in Zollhaus eingesammelt. | Bild: Reiner Baltzer

So auch eine Mitbewohnerin aus der Innenstadt, die nicht unbedingt erwähnt werden möchte. Am letzten Sonntagmittag beobachtete sie während ihres Spaziergangs am Glas-Container vor dem Werner-Gerber-Stadion ein Fahrzeug, dessen Fahrer ausstieg und einen Kinderwagen sowie mehrere Müllsäcke entsorgte.

Die couragierte Blumbergerin fotogafiert die Tat

Die Blumbergerin fotografierte die Szene, zeigte dem Mann die Aufnahmen und forderte ihn auf, sofort wieder die Müllsäcke und einen alten Kinderwagen einzuladen, sonst würde sie ihn anzeigen. Das wollte der Übeltäter dann doch nicht, er folgte der Aufforderung mit einigen entschuldigenden Worten.

Die Müllablagerungen an den Glas- und Kleider-Countainer nehmen inzwischen Ausmaße an, die vielen Bürgern aufstoßen. Montags sind die Männer des Bauhofs erst einmal mit dem Einsammeln des Mülls, darunter Gerätschaften, Haus- und Gartenmüll, vor drei Wochen waren es Möbel, darunter ein Sofa und Sessel, beschäftigt. Da wären dann drei Countainer voller Unrat sehr schnell einmal beieinander, so Bauhofleiter Ralf Knöpfle.

Vor allem in den Bereichen Sportplatz, Kantstraße und in Zollhaus auf dem Parkplatz vom Jim Knöpfle haben die Bauhofmänner die Freveltaten entdeckt. Für Hauptamtsleiterin, Nicole Schautzgy, die täglich auf ihrem Weg zur Arbeit, vor allem montags, die Bescherung am Sportgelände ansehen muss, sind diese Delikte ein ständiges Ärgernis.

Bauhof entsorgt viel Unrat in Zollhaus

Am letzten Montag haben die Mitarbeiter des Bauhofs jede Menge Unrat in Zollhaus entsorgen müssen. In diesem Fall sehe es günstig aus, den Täter zu ermitteln, da entsprechende Spuren aufgefunden wurden, war von der Polizei zu hören. Wir sind dran, hieß es dort. Diese Delikte seien sogenannte Ordnungswidrigkeiten, die ein Bußgeld bei derartigen Freveltaten beinhalten. Außerdem müssen die Täter für den Abtransport des Mülls sorgen oder sie kommen für die Kosten auf, so die Ordnungshüter.

Den Ärger des DRK betont Bürgermeister Markus Keller als Ortsvorsitzender: „Das Thema ist für uns mehr als ärgerlich. Kürzlich wurden eine komplette Polstergarnitur und ein komplettes Geschirr-Service entsorgt.“