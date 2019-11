von Reiner Baltzer

Am Samstag, 16. November, wird es in Blumberg wieder närrisch. Die Buchberg-Trolle, eine Narrenzunft mit 40 aktiven und 15 passiven Mitgliedern, laden zur gemeinsamen Fastnachtseröffnung am 16. November in die Blumberger Stadthalle ein. Es soll ein Festival der Freude und Frohsinns werden, machte Trolle-Schriftführer, Fabian Müller, bei einem Gespräch deutlich.

DJ Mike aus den Bergen und Guggenmusiken aktiv

Für närrische Unterhaltung sorgen DJ Mike aus den Bergen und die drei Guggenmusiken Heavy-Blechis, Güllepumpe aus Hilzingen und die Hotze-Hüüler aus Rickenbach. Die Trolle warten mit einem großen, beheizten Partyzelt vor der Stadthalle und einer Cocktailbar auf. Für Speis und Trank sorgen die Mitglieder, sie wollen gute Gastgeber sein.

Die Halleneröffnung ist bereits um 19.11 Uhr. Die Trolle würden sich freuen, wenn viele Besucher der Fastnachtsveranstaltung im Häs oder sonstiger närrischer Verkleidung die Stadthalle bevölkern, so Müller. Von den wesentlichen Narrenvereinen und Zünften wurden die Trolle mit der Ausrichtung der Veranstaltung beauftragt. Es ist eine seit Jahren bestehende Regelung zwischen den Vereinen.

Berufen werden dazu Zünfte und Vereine, die ein Jubiläum zu feiern haben. Die Buchberg-Trolle feiern in diesem Jahr ihr „Zwanzigjähriges“. Und so bereiten sie das Narrenfest bereits seit Wochen vor. Fast alle Mitglieder seien dabei mit eingebunden worden. Dazu gehöre auch die Bewirtung in der Stadthalle, dem Partyzelt und in der Cocktail-Bar, so Fabian Müller. „Jetzt befinden wir uns in der Endphase der Vorbereitungen“, sagte Müller, der sich zusammen mit Isabella Schwanitz, das Schriftführeramt teilt.

Voriges Jahr wurde das Vorstandsteam der Trolle fast vollständig erneuert, da alle bisherigen Amtsinhaber in die zweite Reihe zurückgetreten waren. Darunter auch die bis dahin Vorsitzende Jessica Fritz, die die Buchberg-Trolle maßgeblich geprägt hat. Weitere Gründungsmitglieder halten den Buchberg-Trollen auch weiterhin die Treue und werden an der Jubiläumsveranstaltung dabei sein.

Trolle sind Fabelwesen

Die Trolle sind mit Blumberg, vor allem mit dem närrischen Blumberg, eng verbunden. Sie sind dabei, wenn es in ihrer Heimatstadt Veranstaltungen und Umzüge gibt. Übrigens: Trolle sind Fabelwesen aus der nordischen Mythologie. Offensichtlich haben sich einige dieser Wesen im Laufe der Jahrhunderte bis nach Blumberg abgesetzt und sollen auf dem Buchberg ihr Unwesen getrieben haben, schmunzelte Fabian Müller.

Der Vorstand

Jens Wetzel (Vorsitzender), Sabine Löffler (Stellvertreterin), Fabian Müller und Isabella Schwanitz (Schriftführer), Vanessa Ewertz und Norbert Volz (Schatzmeister. Jessica Fritz, Laura Hinsch, Jörg Fetz und Carsten Werner (Beisitzer) (bal)